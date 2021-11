Gelar Online Travel Fair, Nginap di Santika Premiere Dyandra Medan Cuma Rp500 Ribu per Malam

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Santika Indonesia Hotels & Resorts kembali mengadakan event Santika Online Travel Fair pada tanggal 22 November 2021 sampai 5 Desember 2021.

Event ini masih diadakan pada aplikasi MYVALUE, yakni aplikasi loyalty member milik Kompas Gramedia.

Baca juga: Dua Wanita Ini Cerita Sakitnya Diselingkuhi, Kini Janda dan Jadi Pemuas Nafsu, Tetangga Pun Dilayani

Dalam kegiatan kali ini Santika Indonesia Hotels & Resorts memberikan harga terbaik mulai dari Rp200 ribu per kamar per malam.

Harga ini sudah termasuk sarapan untuk 2 orang.

Assistant Marcomm Manager dari Santika Indonesia Hotels & Resorts, Prita Gero, mengungkapkan bahwa untuk Santika Online Travel Fair kali ini, para member MYVALUE yang membeli voucher The Kayana

ataupun The Samaya bisa mendapatkan hadiah berupa merchandise menarik dari Santika Indonesia.

“Pada Santika Online Travel Fair kali ini, para member juga bisa membeli voucher untuk unit hotel terbaru kami, Hotel Santika Premiere Padang, dan juga unit kami yang beroperasi kembali, The Kayana Beach –

Lombok. Semua voucher yang ada pada Santika Online Travel Fair berlaku sampai 20 Desember 2022 sehingga bisa dipakai kapan saja," ungkap Prita, Senin (22/11/2021).

Prita mengatakan jika pembelian vouche ini cukup mudah yakni para calon customer cukup mendownload aplikasi MyValue, lalu daftar menjadi member MyValue secara gratis dan kemudian anda bisa langsung mencari voucher hotel group Santika Indonesia Hotels & Resorts yang anda inginkan.

Baca juga: Rekrutmen PPPK Tenaga Guru Tahun 2022, FGTT Sumut Minta Penambahan Formasi

Setiap hotel memiliki kuota voucher yang terbatas, sehingga sistem ini mengutamakan pemesan tercepat.

“Selain mendapatkan voucher menginap dengan harga istimewa, anda juga akan mendapatkan cash back berupa point MyValue yang dapat dijadikan alat pembayaran untuk transaksi selanjutnya di jaringan hotel Santika Indonesia Hotels & Resorts atau toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku," ujar Prita.

Sementara itu, Santika Premiere Dyandra Medan selama periode Santika Online Travel Fair menawarakan menginap dengan harga khusus yakni Rp 500.000 net/malam sudah termasuk sarapan untuk 2 orang serta akses menikmati fasilitas di dalam hotel seperti kolam renang dan gym.

Adapun Santika Indonesia Hotels and Resorts saat ini mengelola 110 unit hotel dengan 7 brand utama, yakni The Anvaya Beach Resorts sebagai hotel berbintang 5, Hotel Santika Premiere sebagai hotel berbintang 4, Hotel Santika sebagai hotel berbintang 3, Kampi Hotel sebagai instagenic hotel berbintang 3, Amaris

Hotel sebagai smart hotel dan The Royal Collection (The Samaya dan The Kayana) sebagai Boutique Villas.

(cr13/tribun-medan.com)