Baru Umumkan Kehamilan Anak Pertama, Intip Potret Mewahnya Rumah Artis Cantik Ini, Temboknya Disorot

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan Nikita Willy dan Indra Priawan baru saja mengumumkan hadirnya calon buah hati mereka.

Niki telah menggelar acara gender reveal tepat di perayaan 1 tahun pernikahannya dengan Indra.

Calon anak pertama mereka diketahui berjenis kelamin laki-laki.

Adik Nikita pun nampak senang karena keponakannya yang pertama berjenis kelamin laki-laki.

Pose Nikita Willy (Instagram)

"New baby boy is on his way here

(Bayi laki-laki baru sedang dalam perjalanan)," tulis Winona Willy dalam postingan Instagram.

Nikita Willy juga terlihat sangat senang karena ia dan sang suami akan segera dikaruniai anak laki-laki.

Artis cantik ini diketahui dipersunting oleh pengusaha sukses Indra Priawan.

Sejak menikah, Nikita diboyong tinggal di sebuah apartemen mewah.