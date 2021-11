JADWAL Lengkap & Live Streaming Liga Champions Malam Ini, Dapatkan Di Sini Link Gratis dari HP

TRIBUN-MEDAN.com - Jangan lewatkan jadwal siaran langsung pertandingan lanjutan matchday kelima Liga Champions, Kamis (25/11/2021) dinihari nanti.

Berbagai keseruan laga Liga Champions malam ini dapat anda saksikan secara langsung LIVE SCTV dan streaming Vidio.com. Baik laga Man City Vs PSG, Atletico vs AC Milan, Liverpool Vs Porto.

Selain bisa disaksikan di SCTV dan Vidio.com, laga Liga Champions bisa anda saksikan secara gratis via live streaming dari HP.

Sorotan laga Liga Champions pertama malam ini akan mengarah kepada perbedaan nasib yang dialami duo klub asal Milan.

Inter Milan dan AC Milan menjadi dua tim yang berasal dari kota sama namun memiliki perbedaan nasib pada musim ini.

Jika Inter Milan selangkah lagi bisa memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions.

Sementara itu, AC Milan berada di posisi ujung tanduk tersingkir pada babak penyisihan grup.

Rentetan hasil kurang memuaskan dan torehan belum pernah menang membuat AC Milan rawan tersingkir jika kalah melawan Atletico Madrid di depan pendukungnya sendiri.

Sorotan lain yang akan mewarnai keseruan laga Liga Champions malam ini yakni pertemuan antara guru versus murid.

Momen terjadinya penalti di menit-menit akhir laga antara AC Milan dan Atletico Madrid akibat handsball Pierre Kalulu. (TWITTER.COM/MILANPOSTS)

