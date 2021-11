Naysilla Mirdad Ajak Foto sang Ayah, Jamal Mirdad Malah Mau Potret Bertiga dengan Sosok Ini, Nyesek!

TRIBUN-MEDAN.com - Naysilla Mirdad dengan Jamal Mirdad memang sering menunjukkan kedekatan di media sosial.

Hubungan antara ayah dan anak inimemang dikenal dekat.

Postingan yang menggambarkan kedekatan antara Jamal Mirdad dan Naysilla Mirdad selalu menjadi pusat perhatian.

Penikahan sederhana putra bungsu Lydia Kandau dan Jamal Mirdad, Nathana Ghaza, yang hanya dihadiri sang Lydia Kandou dan Naysilla Mirdad. Pernikahan digelar di Kedondong, Pesawaran, Lampung. (Instagram @marisagazamirdad)

Bagaimana tidak, Naysilla Mirdad adalah anak dari pasangan yang sudah berpisah Jamal Mirdad dan Lydia Kandou.

Kendati begitu, hubungan sang artis dengan keduanya tampak masih terjalin harmonis.

Bahkan, jalinan silaturahmi antara Jamal Mirdad dan Lydia Kandou pun terbilang akrab tanpa masalah.

Meski pernikahan yang telah 27 tahun dibinanya sejak 30 Juni 1986 itu kandas, keduanya sukses menjalin hubungan baik.

Hubungan baik tak hanya terjalin antara Jamal Mirdad dan Lydia Kandou, tetapi juga dengan anak-anak mereka, Hanna Natasya Maria (Nana Mirdad), Kenang Kana Mirdad, Naysila Nafulany Mirdad (Naysila Mirdad), dan Nathana Ghaza.

Bahkan, mereka masih kerap berkumpul menghabiskan waktu bersama dan tak jarang membagikan moment.

Potret lengkap keluarga Jamal Mirdad dan Lydia Kandou. (Instagram.com/@kenangmirdad)

Seperti baru-baru ini, Naysila Mirdad mengajak sang ayah untuk foto bersama.

Ajakan Nay untuk foto bersama sang ayah diterima dengan senang hati.

Kendati begitu, Jamal Mirdad memberikan satu permintaan pada putrinya.

Pasalnya, Jamal Mirdad tak ingin foto hanya berdua.

Ia mengatakan ingin foto bersama dengan mendiang ibundanya dalam wujud pigura foto.

Hal ini seperti yang diungkapkan Nay pada kolom caption berikut ini.

Unggahan Naysila Mirdad (Instagram/@naymirdad)

"'Pa, photo yuk”

“Yuk, tapi bertiga sama Mbah ya',” tulis @naymirdad, pada (27/10/2021) lalu.

Kerinduan Jamal pada sang ibu pun jelas terlihat.

Sontak banyak netizen ikut merasakan perasaan sendu dalam unggahan Instagram tersebut.

