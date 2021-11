Pantas Salman Khan Sudah 56 Tahun Belum Menikah, Ternyata Kelakuan Sang Ayah Membuatnya Kesal

TRIBUN-MEDAN.com - Meski punya paras yang cukup tampan, tapi nyatanya Salman Khan hingga kini masih betah jomblo.

padahal usianya sudah tak muda lagi. Ia memang masih cukup terkenal.

Kini aktor Bollywood ini sudah berusia 56 tahun.

Ditanya soal keinginan menikah, Salman Khan pun sering menghindar.

Salman Khan mengaku masih menjaga keperjakaannya demi istri di masa depan.

"I'm still virgin and i will save my virginity for my future wife

(saya masih perjaka dan saya akan sengaja menjaga keperjakaan untuk istri saya di masa depan)," tutur Salman Khan, dilansir TribunnewsBogor.com dari TribuneIndia.

Salman Khan (Kolase TribunWow/ Instagram)

Dalam sebuah wawancara di media TribuneIndia, Salman Khan juga menyinggung kelakuan ayahnya, Salim Khan.

Sang ayah rupanya diam-diam menikah siri dengan penari bernama Helen pada tahun 1981.

Padahal, ketika itu Salim Khan sudah memiliki empat anak, termasuk Salman Khan.