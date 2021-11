Terima Penghargaan Indonesia Award 2021, Bupati Dairi: Maksimalkan Pelayanan Lewat Digitalisasi

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu terima penghargaan Indonesia Awards 2021, di Gedung INews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (24/11/2021).

Penghargaan diserahkan Menteri BUMN Erick Thohir kepada Bupati Dairi yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Rahmat Syah Munthe.

Eddy Berutu meraih penghargaan dalam kategori Digital Transformation, Management System of Local Goverment Revenue (red : Sistem Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Daerah).

Ajang penghargaan ini merupakan wujud komitmen saluran televisi berita Inews, yang berperan aktif dalam usaha melawan Covid-19. Indonesia Awards 2021 ini dianugerahkan kepada tokoh nasional dan daerah yang telah menunjukkan langkah-langkah responsif, antisipatif dan kolaboratif di masa pandemi covid19.

Sebagaimana kita ketahui, ada banyak langkah yang diambil ditengah keterbatasan mengatasi dampak pandemi. Uniknya, ada banyak daerah yang meluncurkan inovasi, karena “dipaksa” oleh situasi pandemi.

Bupati Dairi Eddy Berutu mengucapkan terima kasih kepada Inews, masyarakat Dairi dan seluruh aparatur Pemkab Dairi.

“Penghargaan ini berkat kerja keras seluruh jajaran Pemkab Dairi mensukseskan Reformasi Birokrasi dalam aspek digitalisasi/elektronifikasi Pemerintah Daerah untuk menciptakan good dan clean governance. Semoga penghargaan ini Lebih memacu kami dan seluruh jajaran untuk mewujudkan Dairi unggul”, ujar Eddy Berutu.

Sebelumnya, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menjelaskan penghargaan ini diberikan melalui penilaian yang ketat dan tahun ini penganugerahan mengangkat tema Outstanding Leader in Pandemic Crisis : The Power of Vision and Resilience to Get Through Tough Times, karena Pimpinan Daerah juga bekerja keras untuk membangun masyarakat di masa pandemi.

Perlu diketahui, Awards tahun ini diberikan kepada 22 kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Mereka lolos dalam penjurian yang melibatkan Dr. Wahyu T Setyobudi, Strategic Transformation and Innovation Researcher PPM Manajemen, dan Dr Sri Bramantoro, Deputy Head of Doctoral Program at BINUS Doctor of Research in Management, yang menguji visi, karakter, dampak, serta inovasi dan kolaborasi.

Di level nasional, ada 4 kategori yang disematkan. Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo dan Dirjen OTDA 2010-2014 Profesor Djohermansyah Djohan memilih pejabat publik, tokoh sosial, tokoh profesional, dan perusahaan negara peduli pandemi, yang semuanya diukur dari kemampuan menginspirasi, serta memimpin perubahan untuk beradaptasi sehingga mampu bertahan bahkan unggul dalam kondisi pandemi yang menekan.

Berikut daftar lengkap penerima Indonesia Award 2021: - Penghargaan Nasional 1. Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menerima penghargaan Outstanding Public Official Leader 2. Dr. Ahmad Kusumatmadja, Tim Pengembang Genose UGM, menerima penghargaan Outstanding Professional Figure 3. Dr. Ariani, Pendiri Komunitas Plasma Hero, menerima penghargaan Outstanding Official Figure 4. Sunarso, Direktur Utama BRI, menerima penghargaan Outstanding Corporate Social Responsibility In Handling Pandemic.

Penghargaan Daerah Terbaik Kategori Economic Recovery 1. Ridwan Kamil, Pemprov Jawa Barat, menerima penghargaan Innovation In Cultural Preservation 2. Rusdy Mastura, Pemprov Sulawesi Tengah, menerima penghargaan Advancing Smart Villages To Drive Economic Growth 3. Andi Sudirman Sulaiman, Pemprov Sulawesi Selatan, menerima penghargaan Tourism And Creative Economy Acceleration 4. Ali Baal Masdar, Pemprov Sulawesi Barat, menerima penghargaan Digital Empowerment Initiatives 5. Mahyedi Ansharullah, Pemprov Sumatra Barat, menerima penghargaan Syariah Economy Implementation 6. Riza Herdavid, Pemkab Bangka Selatan, menerima penghargaan Joint Initiatives For Local Product Empowerment.

Kategori Digital Transformation: Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad meraih penghargaan Integrated Digital Public Service System, 2 Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang menerima penghargaan, Population Administration System For Inland And Border area, 3. Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman merwih penghargaan Integrated Data Information System, 4.Wali kota Palu,Hadianto Rasyid merwih penghargaan Resident Administration System, 5.Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie peroleh penghargaan Public Service Mall Initiative, 6.Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu memperoleh Penghargaan Daerah Terbaik Kategori Economic Recovery, dalam bidang Management System Of Local Goverment Revenue dan 7. Bupati Batubara, Zahir M. AP. peroleh penghargaan Tax Management Digital System.

Sementara Penghargaan Khusus Kategori Collaborative And Sinergetic Stakeholder Partnership 1. Badan Narkotika Nasional RI, Kepala BNN RI, Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose 2. Polresta Sidoharjo, Kapolresta Sidoharjo, Komjen Pol. Kusumo Wahyu Bintoro