JADWAL Liga Spanyol Mulai Sabtu (27/11/2021), Villarreal Vs Barcelona, Real Madrid Vs Sevilla

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Spanyol pekan ke-15 akan tersaji duel Villarreal vs Barcelona, Cadiz vs Atletico Madrid dan Real Madrid vs Sevilla.

Siaran Langsung Liga Spanyol pekan ini menyuguhkan bigmatch Real Madrid vs Sevilla.

Rangkaian Jadwal Liga Spanyol via Live Streaming Bein Sports dimulai laga Villarreal vs Barcelona kemudian Real Madrid vs Sevilla dan Cadiz vs Atletico Madrid.

Pemuncak klasemen sementara, Real Madrid akan melakoni laga yang tak mudah.

El Real akan menjamu tim peringkat ketiga, Sevilla.

Partai Real Madrid vs Sevilla ini bisa menguntungkan bagi Real Sociedad dan Atletico Madrid.

Sociedad yang menguntit di posisi kedua dengan selisih hanya satu angka dari Madrid akan menghadapi Espanyol yang menduduki peringkat ke-11 dan hanya sekali meraih kemenangan dari lima laga terakhirnya di Liga Spanyol.

Sociedad bisa kembali ke puncak klasemen jika berhasil menang dari tuan rumah Espanyol, sementara Madrid gagal meraih kemenangan dari Sevilla.

Juara bertahan kompetisi, Atletico juga akan menghadapi laga yang cukup mudah.

Mereka akan bertandang ke markas Cadiz yang saat ini masih terdampar di posisi ke-16 tabel klasemen.