JADWAL Tayang Liga Italia Pekan ke-14, Juventus Vs Atalanta, AC Milan Vs Sassuolo

Cristiano Ronaldo gagal mengeksekusi penalti dalam laga Juventus vs Atalanta pada pekan ke-12 Liga Italia yang digelar di Stadion Allianz, Rabu (16/12/2020).

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Italia pekan ke-14 akhir pekan ini akan menyajikan duel sengit diantaranya ada Juventus vs Atalanta, Venezia vs Inter Milan dan AC Milan vs Sassuolo.

Juventus akan menghadapi lawan tidak mudah pada giornata ke-14 Liga Italia. Bianconeri menjamu Atalanta di Allianz Stadium, Minggu (28/11/2021) pukul 00:00 WIB.

Juventus sekarang di posisi delapan dengan 21 poin dari 12 pertandingan.

Sedangkan Atalanta di urutan empat dengan keunggulan empat poin dari Si Nyonya Tua.

Menjamu Atalanta, Juventus mencoba untuk meneruskan tren positif.

Pada dua laga sebelumnya, Leonardo Bonucci cs menang 1-0 atas Atalanta dan mengalahkan Lazio 2-0.

Baca juga: PREDIKSI Calon Lawan PSMS Medan Babak 8 Besar, Bakal Satu Grup Lawan Dewa United dan PSIM

Pada laga lainnya, AC Milan akan menjamu Sassuolo di San Siro.

Rossoneri bertekad bangkit setelah takluk 3-4 dari Fiorentina, kekalahan pertama musim ini di Liga Italia.

Sementara pimpinan klasemen Napoli bakal meladeni Lazio.

Sama seperti AC Milan, Napoli juga baru menelan kekalahan pertama musim ini usai takluk 2-3 dari Inter Milan.