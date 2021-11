Wariskan Paras Blasteran ke Cucu Bambang Trihatmodjo, Mantu Bule Mayangsari Ternyata Adik Sosok Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Belakangan cicit Soeharto sekaligus cucu Bambang Trihatmodjo menjadi sorotan.

Sebelumnya, Panji Trihatmodjo dan Varsha Strauss sempat enggan memamerkan wajah putrinya, Vienna.

Hingga akhirnya pada Jumat (19/11/2021), Varsha membagikan potret keluarga kecilnya di Instagram.

Panji Trihatmodjo dan Varsha Strauss (kolase Instagram)

Dalam foto tersebut, menantu bule Bambang dan putrinya kompak memakai kebaya merah muda.

Senada dengan sang ibu yang anggun, putri Panji Trihatmodjo juga terlihat cantik.

Hiasan bunga di kepalanya semakin membuat Vienna terlihat menggemaskan.

Baca juga: Kini Permaisuri Bambang Trihatmodjo, Mayangsari Akui Paham Perasaan 3 Anak Halimah, Ini Alasannya

Sedangkan, putra Bambang dengan Halimah tersebut nampak semakin berisi.

Mengenakan setelan jas, Panji tampak gagah dan tampan dengan wajah berjenggot.

"On my birthday I'm reminded of how much I have to be thankful for (Di hari ulang tahunku aku diingatkan lagi betapa banyak hal yang patut disyukuri)," tulis Varsha di caption.

Panji Trihatmodjo dan Varsha Strauss berfoto bersama putri kecilnya (Instagram @varshaadhikumoro)

"Forever grateful (Bersyukur selamanya)."