Aturan Larangan Cuti dan Berpergian ASN Pemprov Selama Nataru, Gubernur Edy Tunggu Salinan MenPANRB

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi memastikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dilarang mengambil cuti dan juga tidak boleh berpergian keluar daerah, mulai tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 mendatang.

Tujuan dari kebijakan dimaksud, sebagai upaya antisipasi terjadi lonjakan kasus Covid-19. Walau diketahui saat ini jumlah kasus cenderung melandai.

Sebab, berdasarkan pengalaman, usai libur panjang, terjadi lonjakan kasus Covid-19 signifikan. Tentunya hal tersebut tak boleh terulang kembali.

"Iya sudah pasti dilarang," kata Edy, usai Salat Ashar di Masjid Rumah Dinas, Jalan Sudirman, Medan, pada Senin (29/11/2021).

Namun, orang nomor satu di Pemprov Sumut itu masih menunggu salinan resmi berupa Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Tjahjo Kumolo, untuk mengeluarkan kebijakan tertulis untuk bisa diterapkan di Sumut.

Diketahui SE MenPANRB Nomor 26 tahun 2021 mengatur tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN Selama Periodr Hari Raya Natal 2021 dab Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Peraturan tersebut dibuat menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 62/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada saat Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022.

"Keluar dulu SK-nya. Nanti itu sebagai dasar untuk melarang soal itu," ucap mantan Pangdam I Bukit Barisan tersebut.

Diketahui berdasarkan SE MenPANRB tersebut, pengecualian cuti tidak berlaku bagi ASN yang melahirkan dan cuti sakit bagi PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Begitu juga dengan cuti dengan alasan penting juga diperbolehkan bagi PNS. Namun pemberian futi harus dilakukan secara akuntabel sesuai PP No 11/2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan PP No 17/2020 dan PP No 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Untuk larangan bepergian keluar daerah, pengecualian di antaranya bagi ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di wilayah aglomerasi.

Wilayah aglomerasi seperti Mebidangro, Jabodetabek, Bandung Raya, Jogja Raya, Solo Raya, Kedungsuper, Gerbangkertosusilo maupun Maminasata.

