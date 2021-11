Cara Menonaktifkan Fitur Last Seen di Aplikasi WhatsApp dan Mengaktifkan Kembali

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut cara menonaktifkan fitur last seen di WhatsApp. Last seen merupakan fitur yang ada di aplikasi WhatsApp.

Fitur ini memungkinkan kita melihat kapan orang lain terakhir kali aktif atau membuka WhatsApp.

Nah, jika kita tidak menginginkan hal itu diketahui orang lain, kita bisa menonaktifkannya.

Berikut cara menonaktifkan fitur last seen di WhatsApp:

Simak langkah-langkahnya berikut ini, yuk!

Cara Menonaktifkan Last Seen di WhatsApp

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk dapat mematikan fitur last seen.

1. Langkah pertama tentunya ialah membuka aplikasi WhatsApp.

2. Selanjutnya, masuk ke menu titik tiga atau menu pengaturan.

3. Kita bisa menemukan ikon titik tiga di pojok kanan atas dari layar smartphone.

4. Jika sudah, akan muncul beberapa pengaturan, klik pengaturan akun.