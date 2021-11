Manjanya BCL Tagih Jawaban Ariel NOAH Usai Berbulan-bulan Digantung: Sayang, Terus Lupa!

TRIBUN-MEDAN.com - Tak tergambarkan betapa kesalnya, Bunga Citra Lestari (BCL) pada Ariel NOAH.

Betapa tidak, Ariel NOAH selama ini cuma janji-janji manis pada Bunga Citra Lestari (BCL).

Padahal Bunga Citra Lestari (BCL) selama ini telah bersabar menghadapi Ariel NOAH.

Namun kesabaran BCL justru digantung berbulan-bulan oleh Ariel NOAH.

Wajar jika BCL menyebut Ariel NOAH cuma jual janji manis padanya.

Potret Seksi Bunga Citra Lestari (BCL) dengan gaya rambut keriting dan model busana bikin bertali. (INSTAGRAM BCL)

Tak mau lagi bersabar, BCL pun mendesak Ariel NOAH untuk segera memberikannya jawaban.

Dilansir dari YouTube IT'S ME BCL, 30 Desember 2019 lalu via GridStar.ID, BCL sempat tunjukkan kekesalan pada mantan Luna Maya ini.

Usut punya usut, kekesalan BCL berawal ketika ia menagih proyek lagu yang sempat dijanjikan oleh sang vokalis.

Namun, proyek lagu tersebut belum juga selesai dikerjakan oleh Ariel NOAH.

"Kamu kan waktu itu janji mau bikinin 'Menghapus Jejakmu' versi BCL, mana?" tanya BCL.