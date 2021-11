Universitas MTU PTS Pertama Luncurkan Prodi Bisnis Digital, Rektor: Untuk Peluang Kerja Masa Depan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, perusahaan mulai mengadopsi teknologi digital untuk menunjang bisnisnya. Dengan penggunaan teknologi yang lebih canggih, pekerjaan bisa lebih mudah dilakukan dan menghemat waktu.

Hasil kajian yang dilakukan World Economic Forum tahun 2020 menyebutkan ada 20 keahlian yang berperan dalam meningkatkan permintaan industri di masa akan datang yaitu Data Analysts and Scientists, AI and Machine Learning Specialists, Big Data Specialists, Digital Marketing and Strategy Specialists, Process Automation Specialists, Business Development Professionals, Digital Transformation Specialists, Information Security Analysts, Software and Applications Developers, Internet of Things Specialists.

Project Managers, Business Services and Administration Managers, Database and Network Professionals, Robotics Engineers, Strategic Advisors, Management and Organization Analysts, FinTech Engineers, Mechanics and Machinery Repairers, Organizational Development Specialists, Risk Management Specialists.

“Semua pekerjaan di dunia industri di seluruh dunia, termasuk Indonesia nantinya berbasis digital,” ungkap Rektor Universitas Mahkota Tricom Unggul, Prof. Dr. Ir. H. Zulkarnain Lubis, M.S. Ph.D.

Tidak butuh lama ungkap Zulkarnain yang ditunjun sebagai keynote speaker "Revisiting Research Activities in the Era of 4th Industry Revolution" pada acara International Open University on Research and Integrated Science (IOUCRIS) yang basis di Canada tanggal 27-28 November 2021 lalu, online shop merajalela di Instagram dan semakin populernya e-commerce.

Banyak orang mulai memanfaatkan peluang ini untuk membuka bisnis online. Saat ini orang dengan mudah membuat akun di Instagram atau di salah satu e-commerce lalu mengunggah foto produk yang ingin dijual. Tapi apa itu sudah cukup? Tentu saja tidak.

Bisnis digital tidak cukup sekadar membuat akun lalu mengunggah foto produk yang ingin dijual. Butuh keahlian sehingga produk yang dijual langsung sampai kepada konsumen yang membutuhkan.

Peluang Kerja

Dikatakan Zulkarnain, jurusan bisnis digital merupakan rumpun ilmu terapan yang mengaplikasikan bagaimana proses merancang suatu bisnis digital dengan memadukan ilmu manajemen, bisnis, sistem informasi, hingga teknik informatika.

Secara umum, jurusan ini ditujukan untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu menguasai bidang startup digital dan marketplace. Gelar sarjana yang diperoleh lulusannya pun bukan Sarjana Ekonomi atau Sarjana Manajemen, melainkan Sarjana Bisnis Digital (S.BD).