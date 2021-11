Akali 24 Kepala Desa di Taput, Pendamping Desa Raup Untung Puluhan Juta Terancam 20 Tahun Penjara

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Riston Rajagukguk, Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Dia dijerat atas Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan di PN Tipikor Medan, Senin (29/11/2021) kemarin, Riston Rajagukguk disebut akali 24 kepala desa di Kabupaten Tapanuli Utara dengan modus mengerjakan desain gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ke 24 desa tersebut.

Ketika mengerjakan desain gambar dan RAB itu, terdakwa meminta uang satu persen dari jatah yang diterima pihak desa.

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rio Bataro Silalahi, pada Tahun Anggaran 2018, Kabupaten Tapanuli Utara memperoleh anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp 164.129.846.000.

Adapun jumlah anggaran DD di Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara adalah Rp 15.175.353.000, yang diterima oleh 24 desa dengan penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

Prioritas penggunaan DD ini adalah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) desa.

"Hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa), apabila terdapat kegiatan-kegiatan fisik yang akan dilaksanakan oleh desa yang akan dibiayai Dana Desa (DD) guna pembangunan desa yang telah diajukan oleh masing-masing dusun di setiap desa, maka desa melakukan survei lokasi, penyusunan desain gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang harus disusun oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan diverifikasi oleh Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)," urai Jaksa.

Adapun untuk wilayah Kecamatan Tarutung, yang menjadi Pendamping Desa Teknik Infrastruktur adalah terdakwa Riston Rajagukguk, dan memperoleh upah setiap bulan sebesar Rp 3.966.000.

Dikatakan jaksa, pada bulan Juni 2018, anggaran dana desa dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) yang ada di wilayah Kecamatan Tarutung.

