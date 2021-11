Google Play Rilis Daftar Game Terbaik 2021 dan Daftar Aplikasi Terbaik 2021, Pokemon Teratas

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut ini daftar game terbaik di Google Play Store 2021. Daftar game ini juga paling banyak diunggah oleh pengguna.

Selain itu Google juga mengumumkan daftar aplikasi terbaik 2021.

Pada akhir tahun, Google gemar mengumumkan daftar aplikasi dan game terbaik yang terdaftar di toko aplikasi Android, Play Store.

Untuk tahun ini, ajang penghargaan tersebut diberi nama "Best of Play 2021" dan aplikasi kesehatan besutan Elevate Labs, Balance berhasil menyabet predikat sebagai aplikasi terbaik, alias "Best App" untuk tahun 2021.

Di kategori game, The Pokemon Company berhasil mendapatkan kategori game terbaik, alias "Best Game" untuk game terbaru bikinannya, Pokemon Unite.

Elevate merupakan aplikasi yang bisa memandu pengguna agar tubuh mereka tetap sehat setiap hari dengan cara berolahraga, meditasi, dan lain sebagainya.

Sementara itu, Pokemon Unite merupakan game bergenre multiplayer online battle arena (MOBA) yang memungkinkan pemain melawan pemain lainnya dalam mode pertandingan lima versus lima.

Tiap tim sendiri memiliki misi untuk mencetak poin terbanyak dengan cara membobol "gawang" tim lawan. Tim yang mendapat poin terbanyak keluar sebagai pemenangnya.

Terlepas dari aplikasi dan game terbaik, Google juga mengumumkan aplikasi dan game terbaik pilihan pengguna alias "Users' Choice 2021". Pemenangnya adalah Paramount+ untuk kategori aplikasi, dan Garena Free Fire Max untuk kategori game.