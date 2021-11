JADWAL Liga Inggris Pekan ke-14 Mulai Malam Ini, Ada Man United Vs Arsenal, Everton Vs Liverpool

TRIBUN-MEDAN.com - Kompetisi Liga Inggris akan memainkan pekan ke-14 pada tengah pekan ini mulai Selasa (30/11/2021) malam waktu setempat hingga Jumat dinihari.

Pada Jadwal Liga Inggris pekan ke-14 ini ada Derby Merseyside yang melibatkan Everton vs Liverpool bakal tersaji di Stadion Goodison Park, Kamis (2/12/2021) dinihari.

Ada juga untuk laga Manchester United vs Arsenal, Aston Villa vs Manchester City dan Watford vs Chelsea yang seluruhnya bisa diakses via Live Streaming Mola TV.

Siaran Langsung Liga Inggris big match Man United vs Arsenal yang digelar Stadion Old Trafford.

Capaian Liverpool masih jauh lebih baik daripada Everton.

Dari 5 pertandingan teraktual di semua ajang, pasukan arahan Jürgen Klopp meraih 4 kemenangan dan selalu berakhir clean sheet.

Di sisi lain, Everton saat ini cukup sulit menyusul 4 kekalahan dalam 5 laga terkini.

Namun demikian, menjamu rival sekota pada Kamis, 2 Desember 2021, pukul 03.15 WIB mendatang, tentunya bakal bakal terasa berbeda bagi The Toffees asuhan pelatih Rafael Benítez.

Rivalitas yang selama ini terjadi akan turut mewarnai jalannya pertandingan di atas lapangan. Meskipun dalam situasi terpuruk, Dominic Calvert-Lewin dan kolega diyakini akan tampil maksimal demi gengsi.

Aksi Thiago Alcantara Laga derby Merseyside antara Everton vs Liverpool (Twitter Liverpool)

Sementara big match pekan ini juga menyajikan bentrok antara Manchester United melawan Arsenal.