JADWAL Tayang Liga Italia Tengah Pekan Ini, Juventus Terancam Degradasi ke Serie B

Penyerang Juventus dari Argentina Paulo Dybala (kiri) bersaing dengan bek Atalanta asal Albania Berat Djimsiti pada pertandingan sepak bola Serie A Italia Juventus vs Atalanta di Stadion Allianz di Turin pada 27 November 2021.

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Italia Serie A 2021/2022 pekan ke-15 akan bergulir mulai malam ini Rabu (1/12/2021) sampai Jumat (3/12/2021).

Liga Italia tengah pekan ini ada laga Salernitana vs Juventus, Inter Milan vs Spezia dan Genoa vs AC Milan.

Jelang pekan ke-15, masalah terus menerpa klub Liga Italia asal Turin, Juventus.

Klub yang berjuluk Bianconeri ini sedang dalam penyelidikan terkait kasus dugaan pemalsuan keuangan.

Hukumannya pun terbilang tak tanggung-tanggung, Juventus bakal kembali merasakan berkompetisi di Serie B alias terdegradasi dari Serie A Liga Italia.

Borok Juventus mulai tercium ketika Jaksa Penuntut Umum di Turin membuka kasus ini setelah badan pemerinta Italia yang mengawasi sekuritas pasar (CONSOB) melakukan pemeriksaan, terhitung sejak Juli lalu.

Pun gerakan yang sama juga dilakukan oleh badan pengawas klub di Liga Italia alias COVISOC.

COVISOC beranggapan ada kasus yang terkait dengan pengambilan keuntungan dari aktivitas transfer pemain. Oleh karena itu, Juventus dipandang perlu dilakukan investigasi.

Satu di antara aktivitas transfer pemain ialah pertukaran Miralem Pjanic dengan Arthur Melo pada bursa transfer 2020 lalu.

Dilansir laman Dailymail, Juventus dalam kondisi di ujung tanduk jika benar kesalahan mereka perbuat. Imbasnya, Si Nyonya Tua bakal dijebloskan ke Serie B.

