Karirnya di Dunia Hiburan Meredup Tapi Tinggal di Rumah Rp12 M, Artis Cantik Ini Bongkar Sumber Uang

TRIBUN-MEDAN.com - Selepas keluar dari penjara gegara kasus narkoba, Roro Fitria kembali mencuri perhatian.

Ya, kali ini ia memamerkan isi dari rumahnya yang bernilai Rp 12 miliar dan berlapis emas.

Roro Fitria memang sudah lama tak terlihat di layar kaca.

Roro Fitria (30), ketika keluar dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Pondok Bambu, Jakarta Timur, Kamis (2/4/2020). (Warta Kota/Arie Puji Waluyo)

Meki begitu, ia masih tetap memiliki kehidupan yang mewah.

Wanita kelahiran 29 Desember 1989 ini membeberkan sumber penghasilannya saat ini.

Ia mengaku masih memiliki warisan dari mendiang sang ibunda. Roro juga ternyata masih rutin melakukan investasi berupa ORI dan Obligasi.

Baca juga: Komika Ini Rogoh Kocek Beli Mobil Ferrari Demi Dekati Roro Fitria, Tapi Dijual Lagi Gara-gara Ini

Tak hanya itu, wanita yang masih berprofesi sebagai DJ itu mengaku masih terjun ke dunia politik.

"Iya Alhamdullilah ada beberapa warisan dari Mamah, terus udah gitu aku gak pernah putus ya kalau pembelian ORI, Obligasi dan sebagainya, jadi kita maintenance, masih (politik)," ungkap Roro Fitria seperti yang dikutip dari TribunJatim.com.

Fasilitas di Rumah Roro Fitria

Nah, bagaimana penampilan rumah yang didominasi warna emas dan putih itu? Berikut rangkumannya.

Di sana, ada beberapa lemari yang di dalamnya pakaian, tas, hingga sepatu.

Terdapat salah satu ruang ganti istimewa.

Dia mengambil satu tas berwarna hitam. Menurutnya, itu yang paling mahal yang pernah ia beli.

"(Harganya) more or less two hundred (Rp 200 juta)," ungkap Roro Fitria seperti dikutip Kompas.com dalam tayangan YouTube TRANS7 OFFICIAL, Jumat (26/2/2021).

Ada salah satu bagian lemari yang diisi banyak tas rajutan.

Baca juga: Roro Fitria Ingin Taaruf,Calon Suaminya Ternyata Punya Jabatan Mentereng di Perusahaan Bergengsi Ini

Itu adalah kerajinan tangan Roro Fitria sewaktu mendekam di balik jeruji besi.

Pada lemari lain, Roro Fitria mengambil empat pasang sepatu.

Dia juga mengungkapkan harga empat pasang sepatu itu.

"Nah itu kebetulan beberapa tahun lalu ya, itu aku beli kurang lebih, kalau di-kurs kan rupiah sekarang Rp 120 juta. Ini murah aja, Rp 25 juta, Rp 27 juta, Rp 30 juta," ungkap Roro Fitria.

Beberapa lemari Roro Fitria yang di dalamnya pakaian, tas, hingga sepatu (YouTube TRANS7 Official)

Studio Musik