Mobile Banking Capai 850 Ribu Pengguna, Kini Bank Mandiri Geber Transformasi Ke Mandiri Digital

Regional CEO Region I / Sumatera 1 Bank Mandiri Lourentius Aris Budiyanto saat menyampaikan paparan mengenai Livin by Mandiri dan Kopra by Mandiri di Grand City Hall, Senin (29/11/2021).

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Bank Mandiri kini bertransformasi Ke Mandiri Digital melalui Financial Super App Livin by Mandiri dan Wholesale Digital Super Platform Kopra by Mandiri.

Regional CEO Region I / Sumatera 1 Bank Mandiri Lourentius Aris Budiyanto, mengungkapkan bahwa saat ini Bank Mandiri Region I telah melayani lebih dari 3,1 juta rekening dari berbagai sektor dan segmen.

Sementara itu, jumlah pengguna mobile banking sudah mencapai lebih dari 850.000 pengguna terdaftar. Di sisi lain, jumlah pengguna layanan digital wholesale sudah mencapai lebih dari 3.000 pengguna.

"Memasuki usia yang ke-23 tahun, Bank Mandiri memiliki visi untuk bertranformasi ke arah beyond digital bank yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan nasabah dari hulu hingga ke hilir. Termasuk menghubungkan layanan keuangan Bank Mandiri dengan ekosistem digital yang saat ini semakin meningkat terutama pada segmen UMKM," ungkap Aris, Senin (29/11/2021) malam.

Dikatakan Aris, Super App Livin' by Mandiri mengusung konsep cabang dalam genggaman dengan layanan finansial yang komplit dan terbaik di kelasnya, termasuk integrasi layanan anak perusahaan Mandiri Group dan ekosistem digital nasabah.

"Di Super App Livin' by Mandiri, nasabah bisa melakukan pembukaan rekening tabungan perdana secara online, mengakses seluruh rekening tabungan, pinjaman personal, dan kartu kredit, bahkan terintegrasi dengan ekosistem digital favorit nasabah seperti e-wallet, hanya dengan sekali login," ujar Aris

Tak hanya itu, kini nasabah dapat melihat seluruh saldo e-wallet yang dihubungkan ke New Livin. Nasabah tidak perlu lagi berganti-ganti aplikasi untuk cek saldo maupun top-up.

Lanjut Aris, nasabah juga bisa top-up otomatis saldo e-wallet. Layanan ini pertama kali hadir di Livin dan belum pernah ada sebelumnya di aplikasi perbankan manapun di Indonesia.

Di New Livin, nasabah dimanjakan dengan hadirnya fitur Quick Pick untuk akses transaksi yang instan. Seluruh transaksi favorit nasabah dapat diakses dengan cepat di satu tempat, di menu Quick Pick.

"Saat ini mayoritas mobile banking lain menyimpan transaksi favorit di masing-masing menu transaksi. Livin menghadirkan solusi yang lebih praktis karena selain di masing-masing menu, semua jenis transaksi favorit juga bisa disimpan di menu Quick Pick. Istimewanya lagi, Quick Pick juga bisa diakses di layar prelogin," jelasnya.