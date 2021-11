Vidi Aldiano Resmi Lamar Sang Kekasih di Hari Ulang Tahunnya, Sheila Dara Tersipu Malu

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi Vidi Aldiano menyampaikan kabar bahagia.

Ia baru saja melamar sang kekasih, Sheila Dara.

Artis cantik itu tampak tersipu menerima pinangan Vidi Aldiano.

Vidi Aldiano (Instagram)

Lelaki berusia 31 tahun ini melamar pujaan hati yang sudah dia pacari sejak lama tepat pada hari ulang tahunnya.

Dalam vlog berjudul ‘Vidi & Sheila: Sejalan’, Vidi Aldiano memberikan keterangan bahwa acara tersebut digelar pada 29 Maret 2021, dengan menetapkan protokol kesehatan.

Dalam video berdurasi 11 menit 39 detik itu, acara perayaan ulang tahun Vidi dihadiri oleh para sahabat dan keluarga.

“2021 roller coaster, gue bersyukur banget ada kalian semua di sini yang gue anggap keluarga banget. Gue bisa kuat, gue bisa sehat, karena kalian semua, karena Sheila juga yang ada di sini,” tutur Vidi, seperti dikutip dari kanal YouTube Vidi Aldiano, Selasa (30/11).

Setelah mengucapkan terima kasih kepada orang-orang penting yang ada di hidupnya. Pelantun lagu Nuansa Bening ini menghampiri Sheila.

“Aku sudah menunggu berbulan-bulan untuk mengatakan ini. So, I just wanna ask you something,” ungkap Vidi.

Vidi Aldiano lamar sang kekasih (YouTube)

Vidi lalu menggandeng tangan Sheila untuk berdiri di hadapan tamu.