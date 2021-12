Pendiri Twitter, Jack Dorsey Memutuskan Mengundurkan Diri dari Jabatan CEO, Sudah Siapkan Pengganti

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar mengagetkan datang dari Twitter. Kabar tak sedap datang dari pendiri Twitter.

Pendiri Twitter, Jack Dorsey resmi mengumumkan pengunduran diri dari jabatan Chief Executive Officer (CEO) Twitter, pada Senin (29/11/2021).

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Dorsey dalam sebuah twit di akun Twitter pribadinya dengan handle @jack.

"Tak yakin apakah orang-orang sudah dengar, tapi saya mundur dari Twitter," twit Jack.

Dalam twit yang sama, Dorsey membagikan isi sebuah e-mail yang ia kirimkan ke Twitter.

Dalam e-mail itu, Dorsey menyebutkan sejumlah alasan yang membuat dirinya mantap untuk meninggalkan media sosial raksasa yang ia dirikan.

Salah satu alasan tersebut adalah, menurut Dorsey, Twitter sudah mantap berdiri sendiri tanpa harus diasuh oleh pendirinya.

not sure anyone has heard but, I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl