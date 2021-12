TELKOMSEL Hadirkan Dunia Games Awards 2021, Mendukung Tumbuhnya Ekonomi Kreatif Indonesia

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Telkomsel sebagai digital ecosystem enabler terus berupaya mengakselerasi setiap aspek di ekosistem gaming dan esports Tanah Air.

Hal itu untuk semakin berkembang hingga mampu mewujudkan cita-cita bangsa menuju milestone baru di sektor digital.

Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, pada tahun ini Telkomsel melalui Dunia Games akan menggelar Dunia Games Award 2021 (DGA 2021) untuk terus memacu spirit bagi seluruh insan agar terus berkontribusi untuk mendukung kemajuan salah satu sektor ekonomi kreatif nasional.

Acara puncak penghargaan tersebut akan diselenggarakan pada 23 Desember 2021.

Vice President Digital Lifestyle Telkomsel Nirwan Lesmana mengatakan, ajang Dunia Games Awards 2021 merupakan bentuk komitmen Telkomsel untuk terus memaksimalkan perannya sebagai enabler, yang bukan hanya memperkuat ekosistem gaming dan esports Indonesia melalui pengembangan platform Dunia Games maupun perhelatan berbagai kompetisi.

"Melainkan juga melalui pemberian apresiasi kepada seluruh pihak, mulai dari gamer hingga pengembang game lokal yang telah memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan industri terkait," ujarnya.

Oleh karena itu, Telkomsel berharap DGA 2021 dapat menjadi stimulus yang mampu menumbuhkan semangat seluruh pihak di industri gaming dan esports agar dapat terus berkarya, bersinergi dan berkolaborasi demi menghadirkan #IndonesianPride yang akan turut berdampak pada kemajuan ekonomi kreatif Indonesia.

Pada ajang penghargaan tersebut, Telkomsel akan memberikan apresiasi kepada para gamer, atlet esports profesional, content creator, esports organizer, publisher dan developer game lokal, celebrity gamer hingga fans club esports yang akan terbagi ke dalam 17 kategori.

Berbagai kategori tersebut meliputi nominasi untuk esports Male dan Female Player of the Year, esports Team of the Year, Game of the Year, Cosplayer of the Year, Coach of the Year, dan yang spesial akan ada Lifetime Achievement yang diberikan dalam ajang DGA 2021.

Nirwan lebih lanjut menjelaskan, kandidat-kandidat yang masuk di setiap kategori nominasi dipilih berdasarkan penyeleksian ketat.