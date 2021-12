Sosok Andre Soelistyo, CEO GoTo yang Masuk The Bloomberg 50 Tahun 2021

TRIBUN-MEDAN.com - Majalah ekonomi kenamaan dunia, Bloomberg, baru saja meluncurkan daftar The Bloomberg 50 2021, Rabu (1/12/2021).

Ke-50 sosok dalam daftar ini merupakan orang-orang yang telah mengubah lanskap bisnis global dalam setahun terakhir.

Chief Executive Officer (CEO) Grup GoTo—grup teknologi terbesar di Indonesia yang menaungi Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial—Andre Soelistyo menjadi satu-satunya anak bangsa yang masuk dalam daftar The Bloomberg 50 2021.

“Pembentukan Grup GoTo dengan nilai valuasi 18 miliar dollar Amerika Serikat (AS) pada Mei 2021 menempatkan Andre sebagai leader perusahaan yang sedang memimpin transformasi digital di negara berpenduduk terbesar keempat di dunia,” tulis Bloomberg di laman resminya, Rabu (1/12/2021).

Sebelum menjadi CEO Grup GoTo, Andre menjabat sebagai Presiden Gojek pada 2015. Dia berperan penting dalam membangun fondasi bagi pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis jangka panjang Gojek.

Dalam kurun tiga tahun, Andre kemudian ditunjuk sebagai Co-CEO Gojek pada Oktober 2019. Tak sampai dua tahun berselang, dia lalu mengisi posisi CEO Grup GoTo.

Pria yang menerima gelar Bachelor of Science dari University of Technology Sydney pada 2005 itu juga mengepalai GoTo Financial yang meliputi GoPay, GoFin, dan unit solusi bisnis untuk mitra usaha.

Dengan pengembangan bisnis pembayaran dan layanan keuangan, Andre mewujudkan visi perusahaan untuk mempercepat inklusi keuangan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Asia Tenggara.

Lihat Foto CEO GoTo Andre Soelistyo (paling kanan) dan CEO Tokopedia William Tanuwijaya (kedua dari kiri) bersama Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi. (DOK. GoTo)

Setara gabungan perusahaan besar

Sebagai informasi, Grup GoTo merupakan platform pertama di dunia yang menyatukan layanan-layanan on-demand, pembayaran dan layanan finansial, serta e-commerce.

Gabungan ini menciptakan ekosistem yang dapat membantu pelanggan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan perekonomian mitra usaha.