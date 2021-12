Gubsu Edy Rahmayadi Resmikan Pemakaian Master Meter PDAM Tirtanadi Kerja Sama Coca Cola Foundation

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi meresmikan pemakaian master meter PDAM Tirtanadi kerjasama Coca Cola Foundation Indonesia dan USAID di pemukiman warga Gang Noya Jl Yos Sudarso Kecamatan Medan Labuhan Kamis (2/12/2021).

Edy Rahnayadi lebih jauh mengatakan sangat berterima kasih kepada Coca Cola yang telah Foundation bekerjasama dengan PDAM Tirtanadi sehingga masyarakat terpencil dapat menjangkau akses air bersih yang berkualitas melalui jaringan perpipaan dan sanitasi yang layak kepada masyarakat.

Sementara Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi menjelaskan program master meter bekerjasama dengan Coca Cola ada enam lokasi master meter di Cabang Medan Labuhan sekitar 400 sambungan rumah.

"Master meter ini atau meter induk disiapkan oleh PDAM Tirtanadi sementara dari meter induk ke rumah pelanggan itu dipasang melalui dana Coca Cola Foundation baik pipa dan meter di rumah pelanggan,"kata Dirut PDAM Tirtanadi.

President of The Coca Cola Foundation Saadia Madsbjerg mengatakan penyediaan akses air sanitasi dan kebersihan merupakan tiga hal mendasar dalam meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, untuk itu The Coca Cola Foundation menganggap WASH merupakan prioritas utama untuk mendukung masyarakat di wilayah terpencil Indonesia.

Acara yang diawali dengan pidato Gubsu dilanjutkan peresmian buka kran air di depan rumah warga oleh Gubsu, dihadiri Direktur Air Limbah PDAM Tirtanadi Fauzan Nasution, Dewan Pengawas Silmi, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PDAM Tirtanadi Humarkar Ritonga, Kadiv Hublang Jamal Usman, Kadiv Umum Nurlin, Ketua Pelaksana Coca Cola Foundation Triyono Prijosoesilo, Kacab Tirtanadi Medan Labuhan Ferdinan Ginting serta yang lainnya.