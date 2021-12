Chord Gitar dan Lirik Lagu Belum Sheila On 7, Kunci yang Paling Mudah Dimainkan

TRIBUN-MEDAN.com- Lagu Belum milik Sheila On 7 termuat di album Musim yang Baik, dirilis pada 2014 silam.

Lagu ini diciptakan oleh vokalis Sheila On 7, Duta.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Mariam Tomong, Perjuangan Putra Putri Batak Usir Penjajah

Berikut Chord Lagu Belum dari Sheila On 7

Intro F Dm Am G (2x)

F Dm Am G

Nafas terengah ada dan tiada

F Dm Am G

Mencoba tegar namun tak kuasa

F Dm Am G

Saat aku mendengar jawabannya

F Dm Am G

Yang aku suka bilang belum bisa

Intro F Dm Am G

F Dm Am G

Perut mual walau bukan waktunya

F Dm Am G

Motorpun ikut tak mau menyala

F Dm Am G

Menambah lengkap semua derita

F Dm Am G

Yang aku suka bilang belum bisa

F Dm

Belum belum belum belum belum

Am G

belum belum belum aah..

F Dm

Belum belum belum belum belum

Am G

belum belum belum aah..

Chorus

F Dm C G

Belum karna rasa itu belum ada

F Dm Am G

Belum karna dia tak mau tergesa

F Dm Am G

Belum karna hati belum terbuka

F Dm C G

Berikan dia ruang tuk indah diwaktunya

F Dm Am G

Bukan kilogram tapi ton menimpa

F Dm Am G

Memang berat tapi itulah cinta

F Dm Am G

Semakin susah segala upaya

F Dm Am G

Kelak tak mudah untuk lepaskannya

F Dm

Belum belum belum belum belum

Am G

belum belum belum aah..

F Dm

Belum belum belum belum belum

Am G

belum belum belum aah..

Chorus

F Dm C G

Belum karna rasa itu belum ada

F Dm Am G

Belum karna dia tak mau tergesa

F Dm Am G

Belum karna hati belum terbuka

F Dm C G

Berikan dia ruang tuk indah diwaktunya

F Dm C G

indah diwaktunya

Outro F Dm C G

F

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Chord Belum - Sheila On 7, Kunci Gitar Paling Mudah Dimainkan