Padahal Meriam Bellina Sindir Mantan Pacar Blasteran, Hotman Paris Langsung Heboh: Siapa Ya?

TRIBUN-MEDAN.com - Baru-baru ini, Hotman Paris dalam video di Instagramnya menyatakan pendapat.

Hotman Paris menceritakan sebuah fakta baru terkait hubungan terlarangnya selama 6 tahun bersama artis cantik yang diduga-duga adalah Meriam Bellina.

Fakta baru itu terkait hal yang paling enak yang Hotman Paris dapatkan dari hubungannnya selama 6 tahun dengan artis cantik itu.

Video itu dimulai dengan seorang wanita seksi memijat tangan Hotman Paris, sementara Hotman Paris kelihatan berakting tidur.

"Haduh kalau punya suami kaya gini, udah enak deh, rela aku tiap hari ngeladeninnya. Tapi kasian dia tiap hari kerja, capek ngurusin ratusan kasus," kata wanita seksi tersebut.

Hotman Paris kemudian berakting terbangun dari tidurnya sambil terkaget-kaget.

Hotman Paris, Meriam Bellina (TribunNewsmaker.com Kolase/ Instagram @bellinamer/ TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN)

"Sejak kapan dari tadi di sini ya," ujar Hotman Paris.

"Ya kan aku mau take care of you disini," kata wanita cantik tersebut.

"Aku lupa, siapa namanya," tanya Hotman Paris.

Wanita cantik itu pun mengaku bernama Whitney, seorang selebgram, bintang tamu acara Hotman Paris Show.