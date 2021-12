Eddy Sujono Setiawan Terpilih Kembali Menjadi Ketua MBI Sumut

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - UP. Ir. Eddy Sujono Setiawan SE, terpilih kembali menjadi Ketua MBI Sumut Masa Bakti 2021-2026 sebagai hasil keputusan Musyawarah Daerah VI MBI Sumut yang berlangsung 4-5 Desember 2021. UP. Ir. Eddy Sujono Setiawan SE mendapat kepercayaan 39 suara dari peserta Musda mengungguli dua calon lainnya UP. Tony  dan UP. Densi Ginting.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Four Points By Sheraton Medan ini dihadiri oleh seluruh Pimpinan Cabang MBI Se Sumut dan badan otonom MBI Sumut yakni Sekber PMVBI, Wanita Buddhis Indonesia (WBI), Wulan Bahagia dan Sarjana Profesional Buddhis Indonesia (Siddhi) Medan.

Kegiatan Musda ini menyedot perhatian Umat Buddhayana di Sumut yang memanfaatkan kegiatan ini untuk konsolidasi program kerja kepengurusan MBI Sumut Masa Bakti 2021 - 2026.

Sementara itu, Gunarko Hartoyo, Ketua Panitia Pengarah Musda VI MBI Sumut mengungkapkan sejumlah kegiatan diagendakan dalam Musda VI ini selain pemilihan dan penetapan Ketua MBI Sumut Masa Bakti 2021-2026.

Beberapa agenda penting lainnya adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban beserta tanggapan dan pengesahannya. Agenda lainnya berupa pembahasan dan penetapan program kerja periode mendatang.

UP. Ir. Eddy Sujono Setiawan SE, ketua terpilih mengungkapkan tantangan pengembangan organisasi MBI sebagai perpanjangan tangan Sangha Agung Indonesia (SAGIN) di masa mendatang diharapkan dapat bertumpu pada penataan organisasi yang lebih baik, solid dan modern dengan semangat dan nilai Buddhayana serta peran aktif terhadap perubahan sosial budaya dan kesinambungan penyelarasan program organisasi pusat, daerah dan cabang.

Sehubungan dengan tantangan tersebut, Musda VI MBI Sumut diawali dengan sesi pembekalan kepada peserta Musda  untuk memperkuat kinerja dan memperluas wawasan.

Pembekalan pertama terkait pembekalan ekonomi umat melalui ekonomi oleh Hendwi Wijaya dan pembekalan kedua berupa forum diskusi Sinergitas Keluarga Buddhayana Indonesia (KBI) dengan panelis dari unsur dari KBI yakni UP. Amin Untario Ketua Umum PP MBI, Ketua PD MBI Sumut UP. Eddy Sujono Setiawan, Ketum PP Sekber Yabudhi UP. Tony Sasanasurya, Ketua PD Sekber Yabudhi Sumut Upa. Ony Hindra Kusuma dan Sekwil Sangha Agung Indonesia (Sagin) Sumut-Aceh Biku Thitavamso Thera.