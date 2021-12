Chord Gitar dan Lirik Lagu Batak Anak Medan

TRIBUN-MEDAN.com- Anak Medan menjadi salah satu lagu Batak yang sudah cukup populer dan disukai banyak orang.

Berikut chord kunci gitar dan lirik lagu Anak Medan, Hooras... Pohon Pinang Tumbuh Sendiri

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Pesan Terakhir Lyodra, Sudah Ditonton Lebih dari 27 Juta Kali

G C

Anak medan, anak medan, anak medan do ahu kawan

.

D C D G D

Modal pergaulan boi do mangolu ahu

G C

Tarlobi dipenampilan main cantik do ahu kawan

D G

Sonang manang susah happy do di ahu

.

C

371 solot digontinghi

G G

Siap bela kawan berpartisipasi

C

378 sattabi majo disi

.

D G D

Ada harga diri mengantisipasi

.

Reff :

G Em D

Hooras... pohon pinang tumbuh sendiri

G D

Hooras... tumbuhlah menantang awan

G Em D

Hooras... biar kambing di kampung sendiri

G D

Hooras... tapi banteng di perantauan

G C

Anak medan, anak medan, anak medan do ahu kawan

D C D G D

Susah di donganku so boi tarbereng ahu

G C

Titik darah penghabisan ai rela do ahu kawan

D G

Hansur demi kawan, ido ahu kawan

C

371 solot di gontinghi

G G

Siap bela kawan berpartisipasi

C

378 sattabi majo disi

D G D

Ada harga diri mengantisipasi

(tribunpadang)