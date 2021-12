Penguatan Mitra Kerja Strategis Oleh Inspektur Jenderal Kemenkumham Di Kantor Imigrasi Medan

Tribun-Medan.com, Medan – Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Ir. Razilu, M.Si., CGCAE mendatangi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam rangka Penguatan Mitra Kerja Strategis (PMKS), Senin (06/12/2021).

Kehadiran Irjen Kemenkumham disambut seluruh jajaran pejabat struktural Kanimsus Medan dengan persembahan yel- yel di halaman utama Kanimsus Medan sebelum memasuki ruang aula.

Dalam kunjungannya, Irjen Kemenkumham menyampaikan apresiasi terhadap Kanimsus Medan yang telah meraih predikat WBK pada tahun 2018 dan predikat WBBM pada tahun 2019. Ia berpesan agar seluruh jajaran tidak cepat puas atas pencapaian ini guna meningkatkan mutu pelayanan, inovasi dan produktivitas yang tinggi.

Ia lebih lanjut berpesan bahwa zona integritas harus dipandang sebagai sasaran yang dikehendaki untuk dicapai demi peningkatan kualitas pelayanan publik. Orientasi pelayanan dengan prinsip zero penyimpangan, zero pelanggaran, zero penyalahgunaan kewenangan. Ia berharap Kanimsus Medan dapat meraih ISO 9001 dan ISO 37001 tahun berikutnya yaitu tentang sistem manajemen anti penyuapan dan sistem manajemen mutu.

Kata sambutan disampaikan Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Adithia Perdana yang mewakili Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

"Merupakan suatu kehormatan kedatangan bapak Inspektur Jenderal dan sangat berterimakasih atas kunjungan dari bapak Inspektur Jenderal atas dukungannya, serta harapan kedepan semoga dapat menjadi pemicu semangat untuk meningkatkan kualitas kerja seluruh pegawai. Semoga Kanimsus Medan tetap dapat mempertahankan kualitas dan mutu pelayanan sehingga dapat meraih ISO 9001 dan ISO 37001 dalam periode mendatang sesuai motivasi yang disampaikan oleh Bapak Inspektur Jenderal," katanya.