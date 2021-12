PROMO KFC, MCD dan Starbucks Hari Ini, Ada Cashback hingga 40 Persen

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Hari Kamis menjadi moment yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta KFC, MCD dan starbucks.

Bagaimana tidak, di hari Kamis ketiganya memberikan promo di ragam menu bahkan memberikan cashback kepada penikmatnya, berikut Tribun Medan merangkum promo dan S&K yang berlaku.

1. KFC

Kalau setiap Kamis memang paling seru karena ada #TheBestThursday, apalagi sekarang jadi lebih asik karena #TBT ada 2 pilihan yang bisa dinikmatin.

Mulai dari Rp 115 ribu, ada dua opsi 10 potong ayam (9+1 free) atau 7 potong ayam + 3 nasi + 3 Coca Cola yang bisa bikin kamu puas seharian.

Adapun syarat dan ketentuannya, kamu bisa memilih paket TBT antara 10 pcs ayam atau 7 pcs ayam tambah 3 nasi dan 3 Coca Fola dengan harga Rp 115 ribuan setelah pajak.

Promo ini berlaku hanya di hari Kamis, untuk dine-in, take away, drive thru, ojek online dan KFC Box.

Promo tersebut juga berlaku pembelian menggunakan e-voucher GiftN dengan keterangan New dan berlaku kelipatan dan tidak ada batasan pembelian.

Tak hanya itu, sekarang KFC juga menghadirkan promo Kombo Duo dengan menu baru.

Tentunya masih dengan berbagai variasi menu yang bisa dipilih sesuai selera dengan harga yang sama dan tetap hemat mulai dari Rp 50 ribuan aja.