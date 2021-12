BUKAN Artis, Nama Wanita Ini Paling Banyak Dicari di Google Search 2021, Ucapkan Terima Kasih Cinta

TRIBUN-MEDAN.com - Sisca Kohl Kreator konten TikTok memamerkan piala penghargaan yang ia dapatkan dari Google.

Sisca Kohl juga menyampaikan terima kasih kepada warganet yang selalu menyaksikan konten videonya

Sisca Kohl yang dikenal dengan konten makan di kamar cek itu menjadi satu dari sepuluh nama pesohor lain yang banyak dicari warganet Indonesia di Google Search 2021 di topik Siapa.

Berdasarkan data penelusuran mulai dari awal tahun hingga 30 November 2021, nama Sisca Kohl masuk di posisi ketiga di antara Elon Musk dan Dewa Kipas.

"Thank you so much @googleindonesia for sending me this award," tulis Sisca Kohl dikutip Kompas.com dari Instagram @siscakohl, Kamis (9/12/2021).

Selama satu tahun terakhir, Sisca Kohl telah menerima banyak kritik, saran, dan cinta dari warganet Tanah Air.

"Terima kasih sudah nonton video2 aku dan memberikan banyak cinta, kritik maupun saran untuk aku! Terima kasih banyak untuk kalian, I love you!," tulis dia.

Unggahan Instagram Sisca Kohl berfoto dengan piala penghargaan dari Google itu pun dibanjiri komentar selamat dari warganet.



"KEREN BANGET!!! GBU ALWAYS," komentar akun Instagram @limfosite.