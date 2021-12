Chord Gitar dan Lirik Lagu Batak Holan Au Do Mangantusi Ho, Bercerita Tentang Meyakinkan Pasangan

TRIBUN-MEDAN.com- Lagu Batak berjudul Holan Au Do Mangantusi Hodi ciptakan Tagor Pangaribuan menceritakan seorang pria yang meyakinkan kepada pasangannya untuk tidak ragu.

Karena rasa cintanya yang begitu erat kepada pasangannya seorang.

Sang pria mengatakan bahwa cintanya hanya untuk sang wanita seorang.

Berikut Chord Gitar dan lirik lagu Batak Holan Au Do Mangantusi Ho

C G C

Unang be sai lomos roham tu au

F G

Tung paposma rohami dahasian

Am Em Am Em

Holongki tuho tung gomos do hasian

F C G C

Papos roham di au holan ho sasada ho

C G C

Holan Au Do Mangantusi Rohami

F G

Holan au do naboi mangaju ho

Am Em Am Em

Tangkas doi di boto ho ito

F C G C

Dang namarmeam meam au manghaholongi ho

G F

Aut sura boi ma nian

G C

dungdungonku bulan i

F C

Lehononku ma tuho

G C

Lao palashon rohami

G F

Marjanji au dirohakki

G C

Ikkon ho saut di au

F C

Pos roham di au ito

Dm G

Holan hodo holan hodo

C

Hasian

(tribunpadang.com)