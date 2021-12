Chord Gitar dan Lirik Lagu Ternyata Belum Siap Aku Kehilangan by Steven Pasaribu yang Hits

TRIBUN-MEDAN.com- Lagu dari Steven Pasaribu ini populer dengan penggalan lirik Ternyata belum siap diriku kehilangan dirinya ini populer bagi pecinta musik tanah air.

Lagu tersebutpun cukup hits di media sosial seperti Tiktok.

Berikut kunci gitar Steven Pasaribu - Belum Siap Kehilangan, Mulai dari E Minor.

[Intro] : G C D

-Em C

sewindu sudah

D G -D

ku tak mendengar suaramu

Em Am

ku tak lagi lihat senyumanmu

D G

yang selalu menghiasi hariku

-Em C

sewindu sudah

D G -D

kau tak berada disisiku

Em Am

kau menghilang dari pandanganku

D G

tak tahu kini kau dimana

Reff:

C

ternyata belum siap aku

D G -D Em

kehilangan dirimu

Am G

belum sanggup untuk jauh darimu

C D

yang masih slalu ada dalam hatiku

-Em C

sewindu sudah

D G -D

kau tak berada disisiku

Em Am

kau menghilang dari pandanganku

D G

tak tahu kini kau dimana hoo

Reff:

C

ternyata belum siap aku

D G -D Em

kehilangan dirimu

Am G

belum sanggup untuk jauh darimu

C D

yang masih slalu ada dalam hatiku

-G C

Tuhan tolong mampukan aku

D G -D Em

tuk lupakan dirinya

Am

semua cerita tentangnya

G

yang membuatku

C

selalu teringat akan cinta

D C

yang dulu hidupkanku

Musik:

C D G

ho ohoo.. huuu

C Am D

hooo

Reff : Overtune

D# C#

ternyata belum siap diriku

D# G# -D# Fm

kehilangan dirimu

A#m G#

belum sanggup tuk jauh darimu

C# D#

yang masih slalu ada dalam hatiku



-G# C#

Tuhan tolong mampukan aku

D# G# D# Fm

tuk lupakan dirinya

A#m

semua cerita tentang dirinya

G#

yang membuatku

C#

selalu teringat akan cinta

Fm

yang dulu

C#

selalu teringat akan cinta

D# C# D# G#

yang dulu hidupkanku .....hmm

