JADWAL Tayang Liga Inggris Mulai Sabtu (11/12/2021), Man City Vs Wolves, Liverpool Vs Aston Villa

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Inggris pekan ke-16 akan digelar mulai Sabtu (11/12/2021) hingga Minggu (12/12/2021).

Pekan ini Liga Inggris 2021-2021 menyajikan laga Manchester City vs Wolves, Arsenal vs Southampton, Chelsea vs Leeds, Liverpool vs Aston Villa dan Norwich vs Manchester United.

Sebagian pertandingan tayang live SCTV dan selebihnya di TV Online Mola TV.

Puncak klasemen Liga Inggris terbaru kini ditempati Manchester City, tetapi posisi mereka belum aman.

Tiga poin harus mereka raih agar tidak tergusur dari posisinya sekarang.

Persaingan sengit di papan atas klasemen EPL 2021 melibatkan 3 tim dengan selisih angka tipis.

Manchester City selaku pemuncak mengoleksi 35 poin, disusul Liverpool sebagai runner-up (34 poin) dan Chelsea yang menduduki peringkat 3 dengan perolehan angka 33.

Melihat jarak yang hanya beda 1-2 poin, ketiga klub akan saling sikut untuk penampilan mendatang.

Ketiga klub tidak boleh tergelincir pada pekan ini, jika ingin tetap bersaing ketat di perburuan puncak klasemen.

Manchester City yang sedang berkuasa di posisi teratas dijadwalkan meladeni Wolves untuk partai ke-16.