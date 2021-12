'Oppo Man of The Match': Pemain Terbaik di Piala AFF 2020 Terima Hadiah HP Oppo A95

Pemain timnas Indonesia Ricky Kambuaya berpose dengan hadiah Man of the Match seusai partai perdana Grup B Piala AFF 2020 kontra Kamboja, Kamis (9/12/2021).

TRIBUN-MEDAN.com - Vendor smartphone Oppo menjadi sponsor resmi Piala ASEAN Football Federation (AFF) 2020. Pada turnamen ini pemain terbaik mendapatkan hadiah Smartphone Oppo A95.

Kontribusi Oppo di turnamen sepakbola antar negara Asia Tenggara ini menjadi kemitraan yang penuh semangat dan bermakna dengan penggemar sepakbola.

Sebenarnya peran Oppo di ajang olahraga sudah mengukir banyak pengalaman.

Karena Oppo pernah menjalin kerjasama dalam sektor olahraga di mulai dengan superstar Brazil, Neymar, pada 2018, Klub sepakbola FC Barcelona, International Cricket Council (ICC), Roland Garros, Wimbledon, Afrika Cup dan Boston Marathon.

Namun hal yang menarik terkait Oppo sebagai official smartphone di kompetisi AFF ini, adanya penamaan dan pemberian hak penggunaan “OPPO Man Of The Match”.

Ponsel misterius Oppo yang dipamerkan pada Kamis (28/10/2021) yang ternyata adalah Oppo A95. (KOMPAS.com/Bill Clinten)

Yang dimana Para pemain yang dinobatkan sebagai pemain yang berperan vital bagi kemenangan tim di pertandingan mendapatkan smartphone terbaru yaitu Oppo A95.

Karena biasanya pemain yang mendapat gelar “Man Of The Match”, hanya mendapatkan sebuah piagam atau piala khusus, maka dari itu para pemain yang memiliki peran vital dengan mendapatkan Oppo A95 menjadikan perpaduan menarik antara teknologi dengan olahraga.

Sejauh ini perpaduan bidang teknologi dengan Olahraga, biasa kita saksikan hanya di kompetisi e-sport, yang memang perangkat elektronik seperti smartphone maupun PC yang menjadi wadahnya untuk menjalankan pertandingan.

Untuk di kompetisi AFF 2020 ini, justru perangkat smartphone menjadi sebuah alat pengharagaan untuk pemain yang mendapatkan gelar pemain yang memiliki peran vital untuk timnya disebuah pertandingan dengan penamaan “Oppo Man Of The Match”.

Seperti Timnas Indonesia yang telah menang atas Kamboja dengan skor 4-2, dan Ricky Kambuaya yang dinobatkan sebagai “Oppo Man Of The Match”, tadi malam terlihat Ricky memegang smartphone Oppo seri A95.

Berikut respon para penggemar sepakbola di sosial media setelah melihat foto Ricky yang dinobatkan sebagai “Man Of The Match” di pertandingan Indonesia vs Kamboja pada tadi malam (9/12).

Respon Penggemar sepak bola di Sosial media

Dengan pemain yang mendapatkan smartphone dari Oppo setelah dinobatkan “Man Of The Match” di AFF 2020 ini dianggap para penggemar sepakbola sebagai penghargaan yang lebih berguna dibanding diberikan sebuah Piagam/Piala khusus.

