Chord Gitar Lagu Runtuh Feby Putri feat Fiersa Besari, Tentang Seseorang yang Tidak Baik-baik Saja

TRIBUN-MEDAN.com- Lagu Runtuh merupakan lagu kolaborasi antara penyanyi Feby Putri dengan Fiersa Besari.

Lagu ini dirilis pada 1 Oktober 2021.

Lagu Runtuh menceritakan tentang seseorang yang sedang tidak baik-baik saja namun tetap berusaha untuk bahagia.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Batak Boru Ni Raja by Rap Foundation

Chord Gitar Lagu Runtuh - Feby Putri feat Fiersa Besari:

(Intro)

C F C F



C Am

ku terbangun lagi.. di antara sepi

G F

hanya piki..ran yang.. ramai..

C Am

mengutuki diri.. tak bisa kembali

G F

tuk mengubah.. alur.. kisah..

G Am F

ketika mereka meminta tawa..

G Am F

ternyata rela tak semudah kata..

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Kota by Dere, Bercerita Mengenang Suasana Kota

(Reff)

C F C

tak perlu khawatir ku hanya terluka..

Am F G

terbiasa tuk pura-pura tertawa..

F Em Am

namun bolehkah sekali saja kumenangis..

G F Fm C F

sebelum kembali membohongi diri