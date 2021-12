Harga Bitcoin Diprediksi Tembus US$ 100.000 Per Koin Tahun 2022

TRIBUN-MEDAN.com - Dikutip dari Bloomberg, harga aset kripto bakal melambung naik di tahun depan. Prediksi ini melihat prospek kripto yang populer.

Meskipun kinerja aset kripto bitcoin (BTC) sedang dalam fase konsolidasi saat ini, analis memprediksi prospek kripto berkapitalisasi pasar terbesar tersebut akan cerah pada tahun depan.

Bahkan, harga bitcoin diprediksi bisa menembus level US$ 100.000/koin pada 2022.

Melansir Global Cryptocurrencies 2022 Outlook edisi Desember 2021 yang dirilis Bloomberg, ahli strategi komoditas senior Bloomberg Intelligence Mike McGlone meramalkan, Amerika Serikat (AS) akan merangkul aset kripto pada 2022.

Hal tersebut didorong oleh larangan penambangan bitcoin oleh China--saat ini, penambangan telah pindah ke lokasi yang lebih aman di AS dan Kanada--dan pertumbuhan teknologi macam dollar kripto dan non-fungible token (NFT).

"Dorongan baru dari Federal Reserve [bank sentral AS alias The Fed] untuk mengambil punch bowl (to take away the punch bowl), dan imbal hasil obligasi AS yang menurun mungkin menunjukkan lingkungan ekonomi makro pada tahun 2022 yang menguntungkan aset kripto teratas Bitcoin dan Ethereum," jelas McGlone, dikutip CNBC Indonesia, Jumat (10/12/2021).

Punch bowl adalah mangkuk berukuran besar dan lebar, di mana minuman punch disajikan.

Sementara, punch mengacu pada berbagai macam minuman, baik non-alkohol dan beralkohol, yang umumnya mengandung buah-buahan atau jus buah.

Nah, sebuah aforisme lama menyatakan bahwa tugas The Fed adalah "mengambil punch bowl tepat saat pesta mulai memanas".

Kata-kata tersebut diucapkan oleh William McChesney Martin yang menjabat sebagai Ketua The Fed pada 1950-an dan 1960-an.