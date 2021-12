NONTON Live Streaming Gratis Chelsea Vs Leeds United Jam 22.00 WIB, Akses Di Sini Linknya Via HP

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming Chelsea vs Leeds United Liga Inggris malam ini, Sabtu (11/12/2021).

Chelsea akan melakoni Liga Inggris pekan ke-16 dengan menjamu Leeds United.

Laga Chelsea vs Leeds United akan berlangsung di Stamford Bridge, Sabtu (11/12/2021) pukul 22.00 WIB.

Keseruan laga Chelsea vs Leeds tak disiarkan langsung SCTV, namun bisa disaksikan di Mola TV.

Selain bisa disaksikan di Mola TV, laga Chelsea vs Leeds bisa anda tonto via live streaming gratis via HP.

Link Streaming Gratis Chelsea vs Leeds bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Menjelang laga ini, situasi di kubu Chelsea agak sedikit memanas.

Pelatih Thomas Tuchel tak puas dengan situasi berbelit terkait negosiasi beberapa pemainnya.

Tuchel memang memberi perhatian khusus pada perkembangan negosiasi antara pihak klub dengan Antonio Rudiger dan Andreas Christensen.

Belum lama ini, Tuchel sedikit memanaskan situasi dengan memberi komentar terkait nasib Rudiger.