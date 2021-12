PT Amerta Indah Otsuka Adakan 'MEDICAL DISCUSSION WEBINAR 2021' Bagi Para Dokter se-Indonesia

PT. Amerta Indah Otsuka (AIO) melakukan kerjasama dengan aplikasi Doctor to Doctor (D2D) untuk menyelenggarakan MEDICAL DISCUSSION WEBINAR 2021 yang terlaksana pada Sabtu (11/12/2021).

PT. Amerta Indah Otsuka (AIO) melakukan kerjasama dengan aplikasi Doctor to Doctor (D2D) untuk menyelenggarakan MEDICAL DISCUSSION WEBINAR 2021 yang terlaksana pada Sabtu (11/12/2021).

Kerjasama ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian PT. Amerta Indah Otsuka kepada tenaga kesehatan di Indonesia, yang telah banyak berperan dalam penanganan COVID-19 selama masa pandemi.

Doctor to Doctor (D2D) adalah aplikasi yang dikhususkan bagi para dokter yang bermanfaat untuk memberikan informasi kesehatan ter up to date. Selain bentuk kepedulian terhadap tenaga kesehatan, MEDICAL DISCUSSION WEBINAR 2021 ini juga bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada para dokter mengenai kesehatan mental dan cara menghilangkan kecemasan dalam situasi pandemi COVID-19 serta update pengetahuan dalam strategi diagnosis Demam Berdarah Dengue (DBD) dan COVID-19.

Selain itu, juga untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya peran cairan elektrolit dalam terapi suportif pada kasus demam maupun demam berdarah, termasuk dalam kasus COVID-19. Dua tema yang diangkat dalam acara ini yaitu "Mental Health & Relieving Anxiety" dan “Strategic Diagnosis of Dengue & COVID-19”, tentunya acara ini diikuti oleh para dokter dari seluruh Indonesia dan peserta akan mendapatkan e-SKP.

Didukung oleh filosofi kami yaitu “Otsuka-people creating new products for better health worldwide” , PT. Amerta Indah Otsuka terus mendukung tenaga kesehatan agar selalu sehat dan kuat dalam melayani masyarakat selama pandemi terlebih pada kesehatan mental. dr. Aimee Nugroho, Sp.KJ, dari rumah sakit National Hospital Surabaya yang membahas mengenai "Mental Health & Relieving Anxiety".

Beliau menyampaikan, “Kehilangan orang yang dicintai, kuatir terkena covid, masalah ekonomi, serta terlalu lama terisolasi adalah problem di era pandemi yang berdampak pada kesehatan mental. Jika terjadi gangguan cemas dan depresi maka bicarakan dengan orang terdekat, latihan meditasi, namun bila belum membaik, maka hubungi psikiater”.

Disamping itu, dengan masih banyaknya kasus kematian akibat DBD di Indonesia, ditambah lagi dalam kondisi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, maka PT. Amerta Indah Otsuka juga mengangkat topik “Strategic Diagnosis of Dengue & COVID-19”. PT. Amerta Indah Otsuka sendiri sudah sejak lama peduli dengan penanggulangan kasus DBD. Seperti yang di ketahui saat ini musim penghujan mulai tiba, umumnya akan terjadi lonjakan angka kasus demam berdarah di Indonesia.

PT. Amerta Indah Otsuka bekerjasama dengan aplikasi D2D turut membantu mengatasi masalah tersebut dengan menghadirkan narasumber kedua dalam webinar ini yaitu dr. Robert Sinto, SpPD-KPTI dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.

Dalam pemaparannya, beliau menyampaikan “Infeksi Dengue dan COVID-19 menjadi masalah kesehatan yang dialami di Indonesia saat ini. Menjaga kecukupan cairan tubuh, salah satunya dengan cairan elektrolit isotonik, merupakan hal penting yang perlu dilakukan saat kita terinfeksi”. Hal ini sesuai dengan rekomendasi WHO 2011, dimana penderita demam berdarah disarankan untuk mengkonsumsi minuman elektrolit isotonik.

MEDICAL DISCUSSION WEBINAR 2021 ini juga dibuka dengan sambutan dari Ketua terpilih PB IDI, sekaligus Ketua Tim Mitigasi PB IDI dr. Mohammad Adib Khumaidi Sp.OT, beliau menyampaikan “Pada masa Pandemi COVID-19 perlu ada upaya-upaya pendampingan psikologis kepada masyarakat Indonesia untuk menjaga ketahanan mental dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19.

Hal tersebut diperlukan untuk menyiapkan masyarakat ke dalam Adaptasi Kehidupan Baru (AKB) secara psikologis dengan mengajak bersama melalui “ The Power Hope” harapan dan ekspektasi serta yakin bahwa keadaan akan menjadi lebih baik”. Acara cukup banyak diminati, terlihat dari banyaknya peserta yaitu lebih dari 3000 dokter dari seluruh Indonesia bergabung mengikuti MEDICAL DISCUSSION WEBINAR 2021. Sepanjang acara, semua peserta sangat antusias, khususnya di sesi tanya jawab yang dimoderatori oleh dr Angelia Christina.

Dengan seminar ini diharapkan agar kewaspadaan terhadap demam berdarah semakin tinggi, dokter umum diharapkan semakin mengerti dan mengetahui mengenai strategi diagnosis dan penanganan Demam Berdarah di tengah pandemi, serta yang tidak kalah penting bagi tenaga kesehatan saat ini bagaimana menjaga kesehatan mental dan menghilangkan kecemasan selama pandemi COVID-19.