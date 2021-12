UMKM Kota Medan dan Binaan Dekranasda Optimis Naik Kelas dan Tembus Pasar Internasional

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Bazar UMKM produk unggulan Kota Medan resmi dibuka oleh Pemerintah Kota Medan dan Dinas Perdagangan Kota Medan yang diikuti oleh 28 stand produk UMKM di Atrium Mal Manhattan Times Square, Kota Medan.

Disampaikan oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Pemko Medan Khairul Syahnan Bazar produk UMKM unggulan Kota Medan dan binaan Dekranasda Kota Medan merupakan upaya dalam mendorong ekonomi melalui pengembangan UMKM.

Selain itu juga, Bazar UMKM juga sebagai upaya membawa UMKM Kota Medan semakin dikenal oleh masyarakat luas.

Ia juga menyampaikan, tidak hanya dikenal masyarakat luas melainkan juga semakin meningkatkan omzet penjualan UMKM.

"UMKM memiliki potensi yang bersentuhan dengan aktivitas masyatakat yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Kota Medan, sehingga produk-produk yang berkualitas memimiliki daya saingbuntuk dibawa bersaing ke internasional mulai dari tekstil hingga makanan, " tuturnya, Jumat (10/12/2021).

Harapnua, para pelaku UMKM juga menyiapkan eksistensi seperti perizinan agar dapat masuk ke pasar ekspor.

"Agar dapat masuk ke pasar lebih luas, nasional maupun internasional, ini juga untuk mendukung UMKM Go Productive, Go Digital dan Go Global, " ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala dinas perdagangan Kota Medan, Dammikrot, Ia mengatakan Pemerintah Kota Medan juga terus mendukung UMKM baik secara penjualan offline maupun online.

Sehingga diharapkannya, kegiatan Bazar UMKM sebagai ruang aktualisasi sebagai promosi produk-produk pelaku UMKM.

Ia juga menyampaikan upaya melakukan pemasaran secara online maupun offline, secara online dihadirkan beberapa market place, sedangkan offline adalah bagian dari pemasarannya.

"Selain dari pasar tradisional, pasar ritel dan modern maka kota coba pasar internasional, sehingga perdagangan bisa bertaraf internasional dan naik kelas, " tegasnya.

Selain itu, adapun pemasaran lainnya ada di pasar modern berjumlah 53 toko, pemasaran ritel 486 yang siap, ini adalah potensi yang bisa dilakukan Kota Medan menjadi tempat pemasaran.

"Maka kita harus tangguh, siapkan kualitas, kuantitas dan perizinan, maka kita pasti maju, " tutupnya.

