12 Unit New XPander dan New XPander Cross Mengaspal di Medan, PT Sardana Gelar Special Delivery

PT Sardana Indah Berlian Motor Gelar Special Delivery Ceremony untuk pemesan unit New Xpander dan New Xpander Cross kepada pemesan di batch pertama, Sabtu (11/12/2021).

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mitsubishi New XPander dan New XPander Cross dari PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menjadi keluaran terbaru sebagai New Generation Crossover MPV telah banyak mencuri perhatian masyarakat karena tampilan dari keluaran terbaru ini menjadi lebih gagah dengan teknologi mesin yang canggih.

Promotion PT Sardana Indah Berlian Motor, Andre Khoe mengatakan Sardana Indah menggelar Spesial Delivery Ceremony untuk pemesan unit New Xpander dan New Xpander Cross kepada pemesan di batch pertama.

"Jadi selain kita mengadakan Special Delivery Cerenomy, PT Sardana Indah Berlian Motor juga memberikan apresiasi kepada pemesan batch pertama yang memesan unit New Xpander dan New Xpander Cross, " tutur Andre kepada Tribun Medan, Minggu (12/12/2021).

Ia juga menyampaikan, New Xpander dan New Xpander Cross memiliki animo yang cukup besar bagi masyarakat.

Oleh karena itu, bagi masyarakat Kota Medan yang ingin memesan New Xpander dan New Xpander Cross dapat langsung memesannya di PT Sardana Indah Berlian Motor di jalan Gatot Subroto No.437, Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, Kota Medan.

Pada Special Event ini, Sardana Indah Berlian Motor juga mengajak semua pengguna Xpander dan Xpander Cross untuk mengikuti Photo Competition yang diadakan selama periode 11 Desember 2021 sampai 11 Januari 2022 dengan hadiah yang sangat menarik.

Untuk informasi ini bisa diliat melalui official ig di @sardanaindahberlianmotor.

Seperti diketahui, XPander ini sudah banyak mendapat penghargaan, ini menunjukkan mobil ini diterima dengan baik di hati konsumen.

Kemudian juga dapat dilihat dari market share di Sumut yang mencapai 35 persen dengan volume market yang sangat meningkat.

Berbeda dengan pendahulunya, New XPander hadir dengan desain baru pada sisi eksterior dengan desain “Dynamic Shield” khas Mitsubishi Motors telah mendapatkan penyegaran sehingga tampil lebih gagah, modern dan mewah, yang meningkatkan karakteristik SUV yang lebih aktif.