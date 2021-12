Foto Mesra Artis Cantik Ini Beredar Sama Suami, Padahal Dikabarkan Akan Cerai Sama Cucu Raja Kapal

TRIBUN-MEDAN.com - Entah apa yang terjadi dengan keluarga artis cantik ini.

Mereka berdua sempat dikabarkan akan bercerai, kemudian berdamai, dan gugat lagi.

Kini beredar foto mereka berdua tengah bermesaraan.

Unggahan suami Lulu Tobing, Bani Maulana Mulia (IG Bani Mulia)

Lulu Tobing sebelumnya dikabarkan akan bercerai dengan sang suami, Bani Maulana Mulia.



Namun baru-baru ini, kemesraan Lulu Tobing dan Bani Maulana Mulia dipotret oleh seorang rekan.

Bani Maulana Mulia pun membagikan potret yang menampilkan dahinya dan dahi Lulu Tobing saling menempel satu sama lain.

Meski potretnya tampak buram, Bani Maulana Mulia dan LuluTobing tampak bertatapan mesra.

Baca juga: Sebulan Nikah Ria Ricis Syok, Tahu Kelakuan Teuku Ryan Langgar Agama, Kalau Keluarga Lihat Gimana?

Baca juga: Dua Preman Sok Jago Kejar Mobil Bawa Sound System Minta Uang, Aksinya Terekam Kamera

"Burem say.." tulis rekan Bani Maulana Mulia tersebut.

"But happy to see you guys @lutob @banimulia."

Sementara itu, gugatan cerai Lulu Tobing memang telah ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada September 2021.