New XPander Tampil Makin Gagah Bermesin Lebih Canggih  

PT Sardana Indah Berlian Motor Gelar Special Delivery Ceremony untuk pemesan unit New Xpander dan New Xpander Cross kepada pemesan di batch pertama, Sabtu (11/12/2021).

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mitsubishi New XPander dan New XPander Cross dari PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), keluaran terbaru sebagai New Generation Crossover MPV telah banyak mencuri perhatian masyarakat karena tampilannya yang lebih gagah dengan teknologi mesin canggih.

Promotion PT Sardana Indah Berlian Motor, Andre Khoe mengatakan, Sardana Indah menggelar Spesial Delivery Ceremony untuk pemesan unit New Xpander dan New Xpander Cross di batch pertama.

"Jadi selain kita mengadakan Special Delivery Cerenomy, PT Sardana Indah Berlian Motor juga memberikan apresiasi kepada pemesan batch pertama yang memesan unit New Xpander dan New Xpander Cross," tutur Andre kepada Tribun Medan, Minggu (12/12/2021).

Ia menyampaikan, New Xpander dan New Xpander Cross memiliki animo yang cukup besar bagi masyarakat.

Oleh karena itu, bagi masyarakat Kota Medan yang ingin memesan New Xpander dan New Xpander Cross dapat langsung memesannya di PT Sardana Indah Berlian Motor di Jalan Gatot Subroto, Medan.

Pada Special Event ini, Sardana Indah Berlian Motor juga mengajak semua pengguna Xpander dan Xpander Cross untuk mengikuti Photo Competition yang diadakan selama periode 11 Desember 2021 sampai 11 Januari 2022 dengan hadiah yang sangat menarik. Informasi ini bisa diliat melalui official Instagram sardanaindahberlianmotor.

Seperti diketahui, XPander ini sudah banyak mendapat penghargaan, menunjukkan mobil ini diterima dengan baik di hati konsumen. Kemudian juga dapat dilihat dari market share di Sumut yang mencapai 35 persen dengan volume market yang sangat meningkat.

Berbeda dengan pendahulunya, New XPander hadir dengan desain baru pada sisi eksterior berdesain “Dynamic Shield” khas Mitsubishi Motors, telah mendapatkan penyegaran sehingga tampil lebih gagah, modern dan mewah, yang meningkatkan karakteristik SUV yang lebih aktif.

Pembaruan eksterior ini dapat dilihat dari New Front Bumper Design, New T-Shape Headlight With LED, New Rear Design, New T-Shape LED Tail Light, Side Sill Garnish, Electric Switch Tail Gate Door Handle, New 17” Two Tone Alloy Wheel,New transmisi CVT UTK automatic dan Electric parking brake + Brake autohold.

Serta improve pada peredam dan suspensi menambah kenyamanan dan kekedapan kabin. Untuk keselamatan berkendara sudah ada konsep T Shape Tail Light dan sudah sudah menggunakan teknologi LED.

Selain itu terdapat tiga warna interior berbeda untuk New Xpander yaitu Black and Dark Beige (Ultimate CVT), Black and Brown (Sport CVT & MT), dan Black (GLS, Exceed).

Sementara itu, Mitsubishi New Xpander Cross hadir dalam tiga varian yakni Xpander Cross Premium Package CVT, Xpander Cross CVT, dan Xpander Cross MT.

Ada lima pilihan warna, diantaranya Quartz White Pearl, warna baru Blade Silver Metallic, Jet Black Mica, Graphite Gray Metallic, dan Sunrise Orange. Seluruh varian Xpander Cross hadir dengan warna interior Black and Navy.