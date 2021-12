Chord Gitar dan Lirik Lagu Batak Buni Di Ate-Ate, Bercerita Tentang Perjuangan Melupakan

TRIBUN-MEDAN.com- Lagu Batak Buni Di Ate-Ate menceritakaan tentang perjuangan seseorang untuk melupakan pasangannya.

Walau berbagai cara dilakukan, tetapi nama dan wajah dari orang yang pernah hinggap di hatinya tetap tidak bisa dilupakan.

Lagu Batak Buni Di Ate-Ate diciptakan Dakka Hutagalung yang dirilis pada tahun 2011.

Lagu ini juga dipopulerkan X Factor Novita Dewi Marpaung.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Batak Boru Ni Raja by Rap Foundation

Chord Gitar dan Lirik Lagu Batak Buni Di Ate-Ate :

Intro : Em

C G

Naeng do ho sai hupasiding

C

alai maniak ate-ate

F C

nunga tung balga

G

jala tung bagas

C G

holong ni rohakku

C G

Naeng do ho sai hulupahon

C

sihol hi so boi hutaon

F C

lam dao au lao

G

manadinghon ho

C G

lam ganda sitaonon

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Ragu by Rizky Febian, Sudah Ditonton Lebih dari 21 Juta Kali di Youtube

Reff

C E

Bereng ma dison

E

buni di ate-ate hon

F

simpan dope goar mu

Dm G

bereng ma dison

G

buni di pusu-pusu hon

G C G

simpan dope gombar mu..u

C

dang tarbaen au hape..ee

F

mangalupahon ho

C G

dang tarbaen au, dang tarbaen au

C

lao pasidinghon ho

(tribunpadang.com)