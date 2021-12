Nilai Aset Kripto Diprediksi Melemah hingga Akhir Tahun Karena Faktor Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Lima mata uang kripto terkoreksi dua digit dalam sepekan terakhir. Termasuk bitcoin.

Merujuk Coinmarketcap, pada 11 November lalu, harga Bitcoin masih di US$ 68.365 per Btc.

Pada Minggu (12/12/2021) per pukul 10.15 WIB, harga aset kripto terbesar ini terjungkal ke US$ 49.102 per Btc.

Artinya, bitcoin sudah melemah 28,18