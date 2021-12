JADWAL Bola Siaran Liga Inggris Malam Ini, Man City Vs Leeds, Laga Man United Vs Brentford Ditunda

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal pertandingan sepak bola Liga Inggris malam ini akan menyajikan tiga laga lanjutan pekan ke-17.

Laga yang akan dimainkan mulai Selasa (14/12/2021) malam waktu setempat atau Rabu dinihari nanti ada Manchester City vs Leeeds United, Norwich Vs Aston Villa dan Manchester United vs  Brentford.

Namun dari tiga pertandingan itu, laga antara Man United vs Brentford resmi ditunda.

Laga Brentford vs Manchester United pada pekan ke-17 Liga Inggris 2021-2022 harus ditunda karena Covid-19.

Tanda-tanda ditundanya duel Brentford vs Man United sebetulnya sudah terlihat sejak Senin (13/12/2021) waktu setempat.

Baca juga: Inilah Hasil Undian Liga Champions, Lionel Messi (PSG) vs Cristiano Ronaldo (MU), Simak Selengkapnya

Pada hari itu, beberapa media Inggris melaporkan bahwa ada sejumlah pemain dan staf Man United yang terpapar Covid-19.

Manchester United pun menutup markas latihan di Carrington selama 24 jam untuk meminimalisasi penyebaran.

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Malam Ini, Duo Manchester Berlaga Penundaan pertandingan akhirnya benar-benar terjadi setelah Man United merilis pernyataan resmi pada Selasa (14/12/2021) pagi WIB.

"Manchester United dapat mengonfirmasi bahwa pertandingan Liga Premier kami di Brentford FC, pada hari Selasa 14 Desember pukul 19:30, telah ditunda dan akan dijadwalkan ulang pada waktunya," bunyi pernyataan Man United.

"Manchester United menyesalkan ketidaknyamanan yang dialami Brentford FC dan fans kedua klub akibat Covid-19," lanjut pernyataan tersebut.