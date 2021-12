Korupsi Dana Desa Ratusan Juta, Kades Tanjung Pulo Tertunduk Dituntut 4,5 Tahun Penjara

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Didakwa korupsikan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD), yang merugikan negara Rp404 juta, Diniel Sitepu eks Kades Tanjung Pulo Kabupaten Karo, dituntut selama 4,5 tahun penjara.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mora Sakti menyatakan dalam nota tuntutannya, menyatakan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) b UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

"Meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan, menuntut terdakwa Daniel Sitepu dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan, denda Rp 200 juta, subsider 6 bulan kurungan," ujarnya dalam sidang virtual, di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (13/12/2021).

Tidak hanya itu, Jaksa juga menuntut terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 404 juta, dengan ketentuan dalam waktu satu bulan setelah putusan terdakwa tidak mampu membayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk negara.

"Apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun," kata JPU.

Menurut JPU, adapun hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, terdakwa belum mengganti kerugian negara, dan terdakwa berbelit memberikan keterangan di persidangan.

"Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum," ucapnya.

Usai mendengarkan tuntutan, Majelis hakim diketuai Immanuel Tarigan memberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan (pledoi) pada sidang pekan depan.

Pantauan tribunmedan.com di arena sIdang, Daniel tampak tertunduk lesu mendengarkan tuntutam Jaksa, sembari menjawab pertanyaan hakim bahwa ia sudah mengerti dengan tuntutan tersebut, dan akan mengajukan pledoi.

"Mengerti Yang Mulia," katanya.

Sebelumnya dalam surat dakwaan JPU menyebutkan bahwa terdakwa Daniel menyelewengkan DD dan ADD tahun anggaran 2018 dan 2019 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 404.686.575.

Terdakwa diduga melakukan sejumlah perbuatan melawan hukum yakni tidak menyetorkan pajak pengeluaran belanja desa serta mengakali sejumlah program desa.

Terdakwa menggunakan belanja desa tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) TA 2018 dan 2019. Tidak mengembalikan sisa uang (Silpa) ke kas Desa TA 2018 dan 2019, membuat bukti-bukti pengeluaran yang tidak lengkap dan tidak sah TA 2019.



Terdakwa tidak mengembalikan sisa kelebihan pembayaran TA 2019. Terdakwa menyerahkan dokumen laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk ditandatangani oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

