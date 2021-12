JADWAL Lengkap Liga Italia Pekan Ini, Atalanta Vs Roma, AC Milan Vs Napoli, Inter Dapat Lawan Mudah

(Jadwal Liga Italia Pekan ke-18, AC Milan vs Napoli) Hasil Coppa Italia: AC Milan Menang 2-0 Atas Napoli, I Rossoneri Lolos ke Babak Semifinal. FOto: Striker AC Milan, Krzysztof Piatek, mencetak gol ke gawang Napoli. Hasil Coppa Italia AC Milan vs Napoli skor 2-0.

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Italia Serie A pekan ke-18 telah tersaji pada akhir pekan ini mulai Sabtu (18/12/2021) hingga Selasa (20/12/2021).

Dari 10 pertandingan Liga Italia Serie A tersebut, ada big match Atalanta vs AS Roma dan AC Milan vs Napoli yang akan ditunggu-tunggu. Selengkapnya bisa dilihat diakhir artikel ini.

Seluruh laga Liga Italia Serie A dapat disaksikan melalui Bein Sports 2 dan sebagian disiarkan melalui Live Streaming RCTI Plus (RCTI+).

Saking sengitnya, Napoli yang tadinya memuncaki klasemen Liga Italia Serie A, kini digeser hingga menduduki posisi ke-4 dengan raihan 36 poin.

AC Milan yang sempat menjadi pemuncak klasemen Liga Italia Serie A juga berhasil digusur Inter Milan selepas Inter meraih kemenangan besar melawan Cagliari 4-0.

Baca juga: LIVE RCTI! Timnas Indonesia Vs Vietnam Malam Ini, Ini Head to Head Kedua Tim, Garuda Unggul Tipis

Sedangkan AC Milan alami hasil imbang saat melawan Udinese pada Minggu (12/12/2021).

Dalam 5 pertandingan terakhirnya, Atalanta terus memperlihatkan permainan apiknya dengan meraih 5 kemenangan sehingga kini berada di posisi ketiga klasemen Liga Italia Serie A.

Bahkan, Atalanta sempat taklukkan Napoli pada pekan ke-16 Liga Italia Serie A yang mengakibatkan turunnya posisi Napoli, Minggu (5/12/2021).

Baru-baru ini, AS Roma di bawah pelatih Jose Mourinho, berhasil meraih kemenangan melawan Spezia dengan skor 2-0 dan berhasil gusur Juventus di posisi ke-6.

Saat ini, Juventus terpaksa turun 1 peringkat pada klasemen Liga Italia Serie A akibat kalah 1 selisih gol dengan AS Roma.

Baca juga: LIGA CHAMPIONS - Prediksi Real Madrid Vs PSG, Pochettino Sesumbar Kalahkan Los Blancos