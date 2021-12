Pimpinan IOM Medan Berkunjung ke Pemko Medan

Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman menerima kunjungan Program Coordinator for Western Region International Organization For Migration (IOM)

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman menerima kunjungan Program Coordinator for Western Region International Organization For Migration (IOM)/Head of Sub Office Medan, Sarah Ahmed Farah, di kantor wali kota.

Dalam pertemuan itu, pihak IOM mengungkapkan terima kasih atas perhatian Pemko Medan terhadap para pengungsi yang berada di ibu kota Sumatra Utara ini.

"Kami berterima kasih kepada Pemko yang memberi tempat kepada pengungsi. Kami juga berterima kasih atas akses pendidikan dan kesehatan yang diberikan Pemko Medan terhadap pengungsi," ujar Sarah.

Dia menerangkan, saat ini sebanyak 88 anak pengungsi yang menempuh pendidikan di sekolah negeri milik Pemko. Dia juga berterima kasaih atas program vaksinasi yang diberikan Pemko Medan kepada pengungsi.

Dalam kesempatan itu, Sarah juga menyampaikan donasi dari IOM kepada Pemko Medan. Donasi itu berupa 1 unit lemari pendingin vaksin Type TCW-3000 dan 5 unit transporter vaksin Type RCW-25.

Atas nama Pemko Medan, Sekda mengucapkan terima kasih atas donasi yang diberikan IOM ini. Dia mengajak IOM bersama-sama Pemko untuk menangani persoalan pengungsi ini.

"Kita memang harus bekerja sama untuk menangani persoalan pengungsi ini," ungkap Sekda seraya menyebutkan, dalam waktu dekat ini Pemko Medan akan memberikan vaksinasi kepada 1734 pengungsi yang ada di Medan.

Pertemuan ini berlangsung dalam suasana keakraban. Di akhir pertemuan dilakukan saling beri cendera mata antara Sarah Ahmed Farah dan Wiriya Alrahman.

