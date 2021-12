Tak Lagi Seksi Syahrini Merasakan Berkah, Imbas Penampilan Berhijab Kini Gebrakan Go Internasional

TRIBUN-MEDAN.com - Sempat dikabarkan hengkang dari dunia hiburan usai dinikahi Reino Barack, Syahrini justru membuat gebrakan baru dengan meluncurkan NFT hijab pertama di dunia.

Perjalanan Syahrini sebagai seorang bintang memang tak hentinya menuai sorotan dengan berbagai sensasi hingga kehidupan pribadinya yang selalu menarik untuk disimak.

Memang wanita berusia 39 tahun itu selalu saja berhasil menarik perhatian dengan gaya hidupnya yang begitu glamour apalagi usai menikah dengan Reino Barack.

Dinikahi seorang konglomerat muda, Incess hidup bak ratu di apartment mewah dan menikmati fasilitas kelas atas di setiap kesempatan.

Belum lagi bisnis dengan nilai fantastis yang didapatnya dengan memasarkan produk hingga makanan di sejumlah lokasi usaha yang didirikan.

Tak dipungkiri segala sesuatu yang keluar dari diri Syahrini mampu memikat perhatian hingga sering kali dijadikan trend.

Menyadari akan kualitas dirinya yang begitu eksklusif, dilansir melalui akun instagram pribadinya @princessyahrini, Senin (13/12/2051) Syahrini akan segera meluncurkan NFT pertamanya.

"Welcome To The Metaverse, I'm Very Excited To Announce My First NFT Partnering Wiht @nfkingspro @ptanakgauljaksel

~ NFT will Be Launched On Binance NFT 14th DEC 11 AM UTC, STAY TUNE," tulis Incess.

Tak hanya menjadi artis pertama di Indonesia yang meluncurkan NFT, Syahrini juga menjadi NFT pertama di dunia yang menggunakan hijab.